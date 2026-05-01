Présentation de la plateforme d'orchestration agentique de Redwood Software à l'événement SAP Sapphire

La plateforme RunMyJobs de Redwood aide les clients de SAP à transformer leurs investissements dans l'IA et l'infonuagique en gains de productivité concrets dans l'ensemble des processus cruciaux

VIENNA, Virginie, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, la principale plateforme d'orchestration pour l'entreprise autonome, a annoncé aujourd'hui qu'elle présenterait ses capacités d'orchestration agentique à l'événement SAP Sapphire 2026. Redwood Software y démontrera comment les clients de SAP peuvent ainsi optimiser le rendement de leurs investissements dans l'IA et l'infonuagique, tout en bénéficiant des niveaux de sécurité, d'observabilité et de gouvernance dont les entreprises ont besoin. La plateforme RunMyJobs de Redwood sert de couche d'exécution dans les environnements de nuage hybride, en permettant aux entreprises d'aller au-delà des requêtes pour mettre en place des opérations autonomes.

Cette mise en avant intervient à un moment charnière, qui voit les organisations adopter de plus en plus des technologies et des offres SAP comme Joule, SAP Cloud ALM, SAP BTP, SAP BDC, RISE with SAP ou SAP Cloud ERP, ainsi qu'un écosystème croissant de systèmes non SAP dans les domaines de l'IA, de l'infonuagique et de la gestion des données. Alors que les investissements dans l'IA continuent de croître, de nombreuses entreprises ont encore du mal à combler le fossé entre leur ambition en matière d'IA et son exécution opérationnelle, en raison de l'existence de systèmes déconnectés, de la complexité des intégrations et du poids des processus hérités. La gouvernance reste un obstacle majeur : selon Gartner, plus de 70 % des responsables informatiques évoquent des préoccupations liées à la prolifération des agents d'IA.

« Les clients de SAP n'ont pas de problèmes avec leur vision, mais avec son exécution », a déclaré Charles Crouchman, directeur des produits chez Redwood Software. « Il ne leur faut pas plus d'IA, mais un moyen de la rendre opérationnelle dans des environnements d'entreprise complexes, et d'exposer des décennies de logique commerciale déterministe à une intelligence en quête d'objectifs. Redwood apporte le contrôle, la gouvernance et l'orchestration nécessaires pour exécuter avec fiabilité et à grande échelle des processus pilotés par l'IA. »

Une plateforme d'entreprise pour l'exécution agentique

RunMyJobs propose une orchestration agentique à travers une plateforme unifiée de niveau entreprise, conçue spécialement pour connecter IA, automatisation et processus opérationnels :

Prise en charge native des protocoles d'agents ouverts avec serveur Model Context Protocol (MCP), qui s'appuie sur les capacités de Redwood RangerAI pour exposer la logique commerciale à de grands modèles de langage et à des agents tiers, en vue d'une orchestration contrôlée des flux de travail

Orchestration multiagent avec capacités d'agent à agent (A2A) pour coordonner la connexion et la communication entre des agents d'IA indépendants

Gouvernance, sécurité et observabilité intégrées pour garantir que l'exécution pilotée par l'IA est fiable, vérifiable et conforme aux politiques de l'entreprise

Accélération de l'innovation SAP

Seule application approuvée par SAP pour l'automatisation de la charge de travail, et désormais pour l'orchestration agentique, RunMyJobs accélère l'innovation en s'alignant en profondeur sur les critères définis par les équipes de produits de SAP dans les environnements SAP BTP, SAP Business Data Cloud (BDC) et SAP Cloud ERP.

Dernières innovations phares dans les solutions Redwood à découvrir lors de l'événement SAP Sapphire :

« Actions » d'automatisation de RunMyJobs dans SAP Business Accelerator Hub : Un moyen sûr pour les experts de l'entreprise d'intégrer des processus automatisés avec des contrôles humains dans leurs solutions et flux de travail SAP Build Un moyen efficace d'exploiter les capacités d'automatisation d'entreprise de RunMyJobs à travers les écosystèmes SAP et non SAP dans les agents et les compétences de Joule

Possibilité d'intégrer facilement les données de surveillance de l'automatisation de RunMyJobs dans SAP Cloud ALM afin de développer et d'enrichir les capacités d'observation dans les systèmes SAP et non SAP

Élimination de la dette technique liée aux transformations SAP

Redwood aide également les clients à simplifier les transformations SAP et à atténuer les risques connexes, tout en réduisant le coût total de possession :

Seule plateforme d'orchestration de l'IA agentique et d'automatisation de la charge de travail à faire partie de l'architecture de référence RISE with SAP, Redwood élimine les infrastructures inutiles, rend superflues les solutions de contournement et fait disparaître la dette technique

Redwood trace une voie normalisée pour répondre aux exigences de haut niveau en matière de transfert de fichiers géré pour les migrations de PI/PO vers Integration Suite et RISE with SAP

Redwood propose une orchestration unifiée entre les applications SAP et non SAP, les données et les agents d'IA pour réduire la complexité opérationnelle et améliorer l'efficacité

Redwood à l'événement SAP Sapphire 2026

Venez voir Redwood en action au stand nº 421 à Orlando ou nº 9.416 à Madrid. Explorez l'univers de l'IA agentique grâce à des démonstrations en direct, découvrez des intégrations SAP profondes et entrez en contact avec des spécialistes des produits. Des clients tels que CONA et E.ON partageront leur expérience lors de séances en petits groupes. Rejoignez une table ronde avec Micron et E.ON et planifiez un rendez-vous avec un expert pour apprendre comment réduire les risques de votre parcours RISE with SAP et mener une véritable transformation, au-delà du réhébergement. Envoyez un courriel à [email protected] si vous souhaitez participer à la table ronde ou réserver un entretien individuel.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est la première plateforme d'orchestration pour l'entreprise autonome, qui concilie transformation des activités et coût total de possession minimal. Redwood donne aux organisations les moyens d'automatiser et d'orchestrer intelligemment leurs processus commerciaux et informatiques cruciaux à travers des systèmes complexes de planification des ressources d'entreprise, des nuages hybrides, des systèmes de données et d'IA agentique émergents. Grâce à sa structure d'automatisation centrée sur les logiciels à la demande, intégrant l'IA dans le cycle de vie de l'automatisation, Redwood accélère le passage aux opérations autonomes. Forte de 30 ans d'expérience et de la confiance que lui accordent plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 50, la plateforme Redwood aide les organisations à libérer leur potentiel humain pour se concentrer sur l'innovation, la croissance et l'avenir.

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