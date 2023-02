LANZAMIENTO KANGURO SEGURO EN EL ESTADO DE LA FLORIDA

La llegada de la insurtech Kanguro Insurance al estado de la Florida reinventa el mundo de los seguros para mascotas, ofreciendo una experiencia de punta a punta bilingüe (español/inglés) y 100% digital con la mejor cobertura para mascotas y la mejor experiencia para los padres.

MIAMI, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Comienza el año, y tras tener presencia en más de 17 estados de Estados Unidos, los fundadores de Kanguro Seguro propiedad de Kanguro Insurance LLC, Andrés Mishaan y Nicholas Hanabergh anuncian su llegada a Florida, con un seguro de salud y bienestar para perros y gatos el cual se diferencia en sus coberturas y que ofrece una experiencia para los padres de las mascotas completamente bilingüe (español e inglés) en uno de los estados con mayor presencia de población hispanohablante del territorio norteamericano.

"Trabajando con seguros toda mi vida me permitió entender las grandes oportunidades de mejoras con la experiencia que las personas que interactúan con seguros en realidad podrían tener. El concepto era mezclar un producto verdaderamente se utilice durante el año y que le agregue valor a los clientes pero también que al usarlo y/o interactuar con nuestra tecnología o equipo de personas se vuelva una experiencia agradable, que no les quite tiempo en su día y que sea muy similar a lo que ya todo el mundo conoce con transacciones en línea que son sin fricción como cualquier e-commerce o banca en línea. Es la nueva y mejorada manera de interactuar con una compañía de seguros y de usar una póliza de seguros que en realidad necesitas para el dia-dia no solo para emergencias" Dice Andrés Mishaan, Co-Fundador.

"En mi hogar mis dos perros son miembros de la familia. Tener un peludo implica una responsabilidad y compromiso emocional y financiero – Kanguro ayuda a proteger tu bolsillo y ser un mejor padre de mascota. En Estados Unidos hay 160 millones de mascotas y sólo el 4% cuentan con una póliza de seguro de salud - algo que está cambiando rápidamente dado el costo de los veterinarios. Kanguro es una compañía de seguros y tecnología, pero con tacto humano. Estamos muy contentos de poder proteger a las mascotas de Florida" Dice Nicholas Hanabergh, Co-Fundador.

Kanguro Seguro estará siempre a tu lado, modernizando tu experiencia con los seguros. Un pensamiento que se centra en aportar valor a tu vida con planes diseñados para el día a día cuidando siempre tu bolsillo y lo más importante de tu querida mascota para que tenga una vida larga y sana.

En la actualidad los costos de veterinarios en los Estados Unidos son altos e inesperados, es por esto que Kanguro Insurance (Kanguro Seguro) llega para resolver este problema, dando a sus clientes facilidad en la forma de entender, comprar y usar la póliza de salud para mascotas al momento que la persona la requiera y sin la preocupación de gastar grandes cantidades de dinero en el veterinario.

Esta expansión busca seguir llegando a todos los rincones de los Estados Unidos, asegurando el bienestar de tu amigo peludo con una experiencia 100% digital con el mundo de Kanguro en tu bolsillo siempre a través de nuestra super APP, pero con un equipo de personas atendiendo a todos los clientes enrolados. A un simple clic podrás acceder a planes ultrapersonalizados desde los $20 dólares mensuales con los que podrás visitar cualquier veterinario certificado en el país y recibir reembolsos de hasta del 90% de la factura del veterinario con el registro médico de tu mascota a la aplicación móvil de Kanguro 24/7 destacándose por ser los más rápidos en el mercado para manejar reclamos.

Conoce más ingresando a https://hubs.ly/Q01Cmbw90, y prepárate para que tu amigo peludo esté más seguro con Kanguro.

