根据Edelman的提议，每张RISE债券面额5884美元，与其他美国储蓄债券一样可在20年后赎回。赎回和项目管理费用由项目本身承担，不会给政府或纳税人带来任何费用。

70年后，彼时的婴儿、届时的退休人员将开始领取月退休金，直到100岁。每个婴儿都能拿到使他们处于美国所有家庭收入中位数的足够收入。每个孩子都会从RISE中获益，低收入家庭的孩子比高收入家庭的孩子将得到更多的收益。

Edelman表示：“RISE能够让未来所有美国人退休后不再贫穷。”Edelman创立了埃德曼金融引擎公司——美国最大的独立金融计划和投资管理公司，为120万美国家庭管理2600亿美元资产。多家行业出版物称Edelman为金融服务领域最有影响力的思想领袖之一，他三次被Barron's评为排名第一的美国独立财务顾问。

Edelman表示：“RISE的关键是70年复利增长。” 他指出，只有一个人——本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin——曾将复利用到如此长的时期上。

Edelman指出：“本杰明·富兰克林曾向波士顿和费城等城市捐款，并明确要求100年内不得动用这笔钱。他的远见卓识为这两个城市提供了巨大的财政支持。” Edelman用本杰明·富兰克林的遗愿 来说明经过数十年的增长，小额捐赠可以变成数百万美元。

Edelman表示：“出生时一次性投入5884美元足以让每位退休人员从70岁开始年入12万美元。” 相比之下，他指出，普通职场人将花费超过42万美元来购买401（k）和社保，而退休后收入却比RISE少。

Edelman解释道：“那是因为职场人投入的资金只储蓄三、四十年。而借助70年的增值，RISE释放了长期复利的巨大力量。”

他说，数百万退休人员由于之前无钱储蓄，导致在退休后生活不宽裕。皮尤研究中心的数据显示，1970年以来，收入最高的5％家庭的收入增加了一倍以上，收入最低的20%家庭的收入下降了15％。1因此，2016年高收入家庭的财富是最低收入家庭的75倍，而1983年为28倍。

社保总署前副专员兼首席运营官James Lockhart III表示：“RISE计划在婴儿出生时即投入退休资金，为子孙后代补充社会保障，尤其是低收入美国人，这非常有意义。” “其筹资机制创新度高，值得探究。”

“我们应该确保子孙后代老有所依，RISE恰恰代表了我们需要的创新的思维方式，”

Fairleigh S. Dickinson Jr. 斯坦福大学公共政策教授兼长寿中心主任Laura L. Carstensen博士表示。

米尔肯研究所老龄化未来研究中心主席Paul Irving表示：“现在就是要敢于大胆想象。” “RISE是一项大胆的计划，力争让每一个美国孩子都可以在退休时享有经济保障。RISE提供了缩小差距并改变美国子孙后代金融前景的机会。”

罗文大学威廉·罗勒商学院国际银行与金融学教授Imsan Isik博士表示：“这项创新提案旨在消除美国的贫困和收入不平等现象，可以很好地用来造福整个社会。”

跨党派政策中心创始人兼总裁Jason Grumet表示：“我们国家正着力应对退休保障和不平等的双重挑战，需要像RISE这样的创新理念来解决所有人的退休保障问题。”

RISE是一种永久性、完全自负盈亏的方式，可确保所有后代美国人都能享受经济上可靠的退休生活。

请访问www.WeCanRise.com阅读提案全文和常见问题回答。

1 https://www.pewsocialtrends.org/2020/01/09/trends-in-income-and-wealth-inequality/

Rowan University

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SOURCE Rowan University