為所有退休人員消除貧困的計劃

羅文大學傑出講師、全美最受贊譽的理財顧問之一 Ric Edelman 今天發佈了一項提案，旨在為未來所有的美國人消除退休後的貧困。 Tweet this

根據 Edelman 的提案，每張 5,884 美元的 RISE 債券將在 20 年內贖回，就像其他美國儲蓄債券一樣。贖回及計劃的管理費用將由計劃本身的資金提供，因此政府或納稅人不會有任何成本。

70 年後，現在退休的嬰兒將各自開始領取月收入，直到 100 歲。每個嬰兒將獲得足夠的收入，使他們達到美國所有家庭的收入中位數。每個兒童都將從 RISE 中獲得福利，出生在低收入家庭的兒童將比出生在高收入家庭的兒童獲得更多的福利。

「RISE 為未來所有美國人消除了退休後的貧困。」Edelman 說。他是全美最大的獨立財務規劃和投資管理公司 Edelman Financial Engines 的創始人，為 120 萬美國家庭管理 2600 億美元的資金。多家行業刊物都曾稱 Edelman 是金融服務領域最具影響力的思想領袖之一，他曾三次被《巴倫週刊》評為全美第一的獨立財務顧問。

「RISE 的關鍵是七十年的復合增長。」Edelman 說。他指出，只有一個人（Benjamin Franklin）曾將復利原理應用於如此長的時間。

Edelman 指出：「Benjamin Franklin 把錢給了波士頓和費城兩個城市，但規定其 100 年內不能動用這些錢。他的遠見為這兩個城市帶來了巨大的資金支援。」 Edelman 寫出有關 Benjamin Franklin 的遺囑，以說明小額捐款經過幾十年的發展，可以變得價值數百萬美元。

Edelman 說：「出生時一次性資助 5884 美元，足以讓每位退休人員從 70 歲開始獲得每年 12 萬美元的收入。」 他指出，相比之下，普通工人將花費超過 42 萬美元在 401(k) 退休福利計劃和社會保障繳費上，但在退休後獲得的收入將低於 RISE 提供的收入。

Edelman 解釋說：「那是因為工人只存了三四十年的資金。透過讓資金增長 70 年，RISE 能做到真正的長期復利能力。

他指出，數百萬退休人員退休後，因為沒有賺到足夠的資金來儲蓄，所以儲蓄不足。根據皮尤研究中心的數據，自 1970 年以來，最高 5% 的家庭收入增長了一倍多，而最低五分之一的家庭收入下降了 15%。因此，到 2016 年，高收入家庭的財富是最低收入家庭的 75 倍，即高於 1983 年的 28 倍。

社會安全管理局前副專員兼營運總監 James Lockhart III 說：「RISE 是一項重要的計劃，透過在出生時就開始為退休提供資金，為後代補充社會保障，以確保安全和有保障的退休生活，特別是低收入的美國人。資助機制是一個非常創新的方法，值得探索。」

Fairleigh S. Dickinson Jr. 公共政策教授、斯坦福大學長壽中心主任 Laura L. Carstensen 博士說： 「我們有責任為最年輕的人士提供老年財務保障的途徑，而 RISE 正是代表了我們所需要的一種突破性建議。」

米爾肯研究所老齡化未來中心主席 Paul Irving 說：「這是一個遠大理想的時代。RISE 是一個大膽的計劃，目的是確保每個美國兒童都能期待有一個經濟上有保障的退休生活。RISE 為縮小貧富差距、改變未來美國人的金融未來提供了機會。」

羅文大學 William G. Rohrer 商學院國際銀行和金融學教授 Ihsan Isik 博士說：「這個幫助美國減少貧困和收入不平等的創新建議可以巧妙地造福整個社會。」

兩黨政策中心始創人兼主席 Jason Grumet 表示：「在國家努力應對退休保障和不平等的雙重挑戰之際，需要像 RISE 這樣的創新理念來解決所有人的退休保障問題。」

RISE 是一個永久且完全以自籌資金的方式，以確保所有未來的美國人都能享受經濟上有保障的退休生活。

瀏覽 www.WeCanRise.com，閱讀提案和常見問題。

1 https://www.pewsocialtrends.org/2020/01/09/trends-in-income-and-wealth-inequality/

Rowan University

Related Links

http://www.rowan.edu



SOURCE Rowan University