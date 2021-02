Un plan para eliminar la pobreza de todos los jubilados

GLASSBORO, Nueva Jersey, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ric Edelman, un distinguido profesor de la Universidad Rowan y uno de los más aclamados asesores financieros del país, lanzó hoy una propuesta que busca eliminar la pobreza en la jubilación para todas las futuras generaciones de estadounidenses.

Llamada RISE (Retirement Income Security for Everyone, "Seguridad de ingreso de jubilación para todos"), la propuesta de Edelman es completa y permanentemente autofinanciada, sin necesidad de apoyo financiero por parte del congreso o de los contribuyentes. En lugar de esto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vendería un bono de ahorro RISE por cada bebé nacido en Estados Unidos cada año. El dinero sería administrado según determinación del congreso.

Bajo la propuesta de Edelman, cada bono RISE de $5,884 sería redimido en 20 años, al igual que los demás bonos de ahorro de los Estados Unidos. Las redenciones y los gastos administrativos del programa serían financiados por el programa mismo, por lo que no existiría costo alguno para el gobierno ni para los contribuyentes.

Dentro de 70 años, cada bebé actual que para entonces ya estaría jubilado, comenzaría a recibir un ingreso mensual hasta la edad de 100 años. Cada bebé recibiría un ingreso suficiente como para ubicarse en el nivel promedio de ingreso de todos los hogares de Estados Unidos. Todos los niños recibirían beneficios del programa RISE, y aquellos nacidos en hogares de menores ingresos recibirían más que los nacidos en hogares de mayores ingresos.

"RISE elimina la pobreza en la jubilación para todas las generaciones futuras de estadounidenses", señaló Edelman, quien fundó Edelman Financial Engines, la firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones más grande del país, que administra $260,000 millones para 1.2 millones de familias estadounidenses. Múltiples publicaciones de la industria se han referido a Edelman como uno de los líderes de opinión más influyentes del campo de los servicios financieros, y ha sido nombrado el Asesor Financiero Independiente no. 1 (Independent Financial Advisor #1) tres veces por Barron's.

"La clave de RISE es siete décadas de crecimiento compuesto", señaló Edelman. Señaló que solamente una persona, Benjamin Franklin, aplicó el principio de capitalización a períodos tan extensos.

"Benjamin Franklin aportó dinero a las ciudades de Boston y Filadelfia", dijo Edelman, "con la estipulación de que no tocaran el dinero durante 100 años. Su predicción generó un enorme apoyo financiero a ambas ciudades". Edelman escribió acerca de la voluntad de Benjamin Franklin para ilustrar la manera en que las pequeñas donaciones pueden llegar a valer muchos millones de dólares después de muchas décadas de crecimiento.

"Un financiamiento único de $5,884 al momento del nacimiento es suficiente para dar a cada jubilado un ingreso anual de $120,000 comenzando a la edad de 70 años", dijo Edelman. En contraste, el trabajador promedio gastará más de $420,000 contribuyendo a un plan 401(k) y al seguro social, pero recibirá un ingreso menor en su jubilación de lo que ofrece RISE, señala.

"Eso es porque los trabajadores solamente ahorran durante tres o cuatro décadas. Al permitir que el dinero crezca durante siete décadas, el programa RISE libera el verdadero poder a largo plazo de la capitalización", señaló Edelman.

Millones de jubilados llegan al momento de su jubilación con ahorros insuficientes porque no ganan suficiente dinero como para ahorrar, dijo. Desde 1970, los ingresos del 5 % superior de los hogares han crecido a más del doble, mientras que los ingresos del quinto inferior de los hogares disminuyeron un 15 %, según el Pew Research Center.1 En consecuencia, las familias de ingresos más altos en 2016 tenía 75 veces más riqueza que las familias de ingresos más bajos, en comparación con 28 veces en 1983.

"RISE es un importante plan para complementar el seguro social para las futuras generaciones, con el fin de garantizar jubilaciones seguras y protegidas, especialmente para los estadounidenses de bajos ingresos, al comenzar a financiar la jubilación al momento del nacimiento", dijo James Lockhart III, excomisionado adjunto y director de operaciones de la Administración de Seguridad Social. "El mecanismo de financiamiento es un enfoque muy innovador que debiese ser explorado".

"Esto es algo que les debemos a los más jóvenes; proporcionar caminos hacia la seguridad financiera en la vejez, y RISE representa exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos", dijo Laura L. Carstensen, Ph.D.,

profesora de Políticas Públicas de Fairleigh S. Dickinson Jr. y directora del Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford.

"Este es el momento para las grandes ideas", dijo Paul Irving, director del Centro para el Futuro del Envejecimiento del Instituto Milken. "RISE es un plan audaz que busca garantizar que todos los niños estadounidenses puedan gozar de una jubilación financieramente segura. El programa RISE ofrece la oportunidad de reducir las brechas y cambiar el futuro financiero de las futuras generaciones estadounidenses".

"Esta propuesta innovadora orientada a ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad en los ingresos en los EE. UU. puede ser elegantemente implementada para beneficiar a la sociedad en general", comentó Ihsan Isik, Ph.D., profesor de banca y finanzas internacionales en la Escuela de Negocios William G. Rohrer de la Universidad Rowan.

Jason Grumet, fundador y presidente del Centro de Políticas Bipartidistas, indicó: "A medida que el país se enfrenta al doble desafío de la seguridad y la desigualdad en la jubilación, se necesitan ideas innovadoras como la que propone RISE para abordar la seguridad de la jubilación para todos".

RISE es una forma permanente y completamente autofinanciada de garantizar que todas las generaciones futuras de estadounidenses puedan disfrutar de una jubilación financieramente segura.

Lea la propuesta y las Preguntas Frecuentes (FAQs) en www.WeCanRise.com.

