L'approche innovante de MolecuLight récompensée par le meilleur résumé lors de l'EWMA 2024

TORONTO, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives dans le soin des plaies, est fier d'annoncer qu'une étude révolutionnaire menée par le Dr Rosemarie Derwin et ses collègues, intitulée « Integrating Point-of-Care Bacterial Fluorescence Imaging-Guided Care with Continued Wound Measurement for Enhanced Wound Area Reduction Monitoring », a reçu le prix du meilleur résumé de l'année lors de la prestigieuse conférence de l' European Wound Management Association (EWMA) tenue à Londres, Royaume-Uni en mai 2024.

Best Abstract of the Year-EWMA 2024

La réunion de l'EWMA de cette année a reçu un nombre impressionnant de près de 5 000 participants, et plus de 1 000 propositions de résumés ont été reçues de 68 pays répartis sur 6 continents. Recevoir le prix du meilleur résumé de l'année est une reconnaissance significative de la contribution substantielle de MolecuLight dans le domaine du soin des plaies et souligne sa reconnaissance croissante parmi les éminents leaders d'opinion de l'industrie.

L'étude sur laquelle repose cet extrait a été publiée plus tôt cette année dans la revue Diagnostics à fort impact. Ses résultats soulignent la corrélation indéniable entre la présence de signaux de fluorescence, détectés par les appareils d'imagerie MolecuLight, et des résultats de guérison des plaies plus faibles, comme en témoigne la faible réduction de la superficie des plaies. Les auteurs de l'étude ont également produit des révélations perspicaces en comparant leur technique de mesure manuelle à la mesure numérique à l'aide du dispositif MolecuLight. Les techniques manuelles (règle) ont surestimé la taille des plaies d'environ 23 %, où la cohérence des mesures au fil du temps dépendait fortement de l'opérateur. La cohérence n'a pu être maintenue que lorsque toutes les mesures ont été effectuées par la même personne, en utilisant la même méthodologie et dans des conditions identiques, mais ce scénario reflète rarement les pratiques réelles. Cela souligne la proposition de valeur de la technologie de mesure numérique des plaies de MolecuLight, qui est très précise, cohérente et reproductible.1

Le Dr Rosemarie Derwin, auteur principal des remarques de l'étude, « Notre comparaison des techniques de mesure manuelle et numérique a révélé que les écarts de mesure sont un véritable problème lorsque le même opérateur n'est pas impliqué dans les soins d'un patient tout au long de l'étude. Idéalement, tous les fournisseurs de soins des plaies auraient accès à des outils de mesure numériques. MolecuLight fournit cette capacité en plus de la visualisation essentielle des bactéries dans les plaies au chevet du patient, une innovation transformatrice dans le diagnostic des plaies. » Elle poursuit : « Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de l'EWMA, ce qui signifie une résonance de notre travail avec des leaders d'opinion mondiaux dans le domaine du soin des plaies. »

« Chez MolecuLight, nous nous engageons à fournir aux fournisseurs de soins de santé des outils habilitants pour une intervention proactive et des soins améliorés aux patients », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc., « Ce prix souligne l'efficacité de notre plateforme à révolutionner la gestion mondiale des plaies en s'attaquant aux défis posés par les pratiques non normalisées en matière de soins des plaies. Nous pensons que la détection bactérienne objective et la mesure numérique précise des plaies devraient être la norme à chaque chevet, permettant aux cliniciens d'agir de manière décisive, à l'appui de la documentation sur la nécessité médicale pour les payeurs, et en s'alignant sur les recommandations d'utilisation optimale des produits des fabricants de produits thérapeutiques pour la peau. »

1 Raizman, R. et al. J Wound Care, 2019, DOI:10.12968/jowc.2019.28.12.824.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale dont la présence mondiale offre une mesure numérique des plaies au point d'intervention entièrement commercialisée et une détection bactérienne en temps réel grâce à la technologie de la plateforme d'imagerie par fluorescence. La suite de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend l'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et les systèmes de mesure numérique des plaies et leurs accessoires, ont des capacités scientifiquement prouvées qui améliorent les pratiques et les résultats de soins des plaies dans tous les lieux de service. Les procédures MolecuLight réalisées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail des médecins afin d'effectuer une « imagerie par fluorescence pour l'emplacement de la présence bactérienne et la charge » et le paiement de l'établissement pour le service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et les paramètres du centre de chirurgie ambulatoire (ASC) grâce à une affectation de classification des paiements ambulatoires (APC).

