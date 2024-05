MolecuLight's innovativer Ansatz wird auf der EWMA 2024 als bester Abstract ausgezeichnet

TORONTO, 13. Mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenzbildgebungstechnologie für den Echtzeitnachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von Dr. Rosemarie Derwin und Kollegen mit dem Titel "Integrating Point-of-Care Bacterial Fluorescence Imaging-Guided Care with Continued Wound Measurement for Enhanced Wound Area Reduction Monitoring" mit dem Best Abstract of the Year auf der prestigeträchtigen European Wound Management Association (EWMA) Konferenz ausgezeichnet wurde, die im Mai 2024 in London, Großbritannien, stattfindet.

Best Abstract of the Year-EWMA 2024

Die diesjährige EWMA-Tagung verzeichnete einen beeindruckenden Zustrom von fast 5000 Teilnehmern, und es wurden über 1000 Abstracts aus 68 Ländern von 6 Kontinenten eingereicht. Die Auszeichnung mit dem Best Abstract of the Year Award ist eine bedeutende Anerkennung für MolecuLight's substantiellen Beitrag im Bereich der Wundversorgung und unterstreicht die wachsende Anerkennung unter angesehenen Vordenkern der Branche.

Die Studie, auf die sich diese Zusammenfassung stützt, wurde Anfang des Jahres in der hochaktuellen Zeitschrift Diagnostics veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen den unbestreitbaren Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Fluoreszenzsignalen, die von MolecuLight-Bildgebungsgeräten erfasst werden, und schlechteren Wundheilungsergebnissen, die sich in einer geringeren Wundfläche zeigen. Die Studienautoren haben auch aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen, als sie ihre manuelle Messtechnik mit der digitalen Messung mit dem MolecuLight-Gerät verglichen. Bei manuellen (Lineal-)Techniken wurde die Wundgröße um etwa 23 % überschätzt, wobei die Konsistenz der Messungen im Laufe der Zeit stark vom Bediener abhing. Die Konsistenz könnte nur aufrechterhalten werden, wenn alle Messungen von derselben Person, mit derselben Methodik und unter identischen Bedingungen durchgeführt würden - dieses Szenario entspricht jedoch selten der Praxis. Dies unterstreicht das Wertversprechen der hochpräzisen, konsistenten und wiederholbaren digitalen Wundmesstechnologie von MolecuLight1.

Dr. Rosemarie Derwin, Hauptautorin der Studie, bemerkt: "Unser Vergleich von manuellen und digitalen Messverfahren hat gezeigt, dass Diskrepanzen bei der Messung ein echtes Problem darstellen, wenn nicht immer derselbe Bediener an der Behandlung eines Patienten beteiligt ist. Idealerweise hätten alle Anbieter von Wundversorgung Zugang zu digitalen Messinstrumenten. MolecuLight bietet diese Fähigkeit zusammen mit der äußerst wichtigen Visualisierung von Bakterien in Wunden am Krankenbett - eine transformative Innovation in der Wunddiagnostik." Sie fährt fort: "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch die EWMA, die eine Resonanz auf unsere Arbeit bei globalen Vordenkern im Bereich der Wundversorgung bedeutet."

"Wir bei MolecuLight haben es uns zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsdienstleistern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie proaktiv eingreifen und die Patientenversorgung verbessern können", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. "Diese Auszeichnung unterstreicht die Effektivität unserer Plattform bei der Revolutionierung des globalen Wundmanagements, indem wir die Herausforderungen angehen, die durch uneinheitliche Praktiken in der Wundversorgung entstehen. Wir sind der Meinung, dass die objektive Erkennung von Bakterien und die präzise digitale Messung von Wunden an jedem Krankenbett zum Standard gehören sollten, damit Kliniker entschlossen handeln können, die Dokumentation der medizinischen Notwendigkeit für die Kostenträger unterstützt wird und die optimalen Produktempfehlungen der Hersteller von Hauttherapeutika beachtet werden.

1 Raizman, R. et al. J Wound Care, 2019, DOI:10.12968/jowc.2019.28.12.824.

Über MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches medizinisches Bildgebungsunternehmen mit globaler Präsenz, das vollständig kommerzialisierte digitale Point-of-Care-Wundmessungen und Echtzeit-Bakteriendetektion durch Fluoreszenz-Bildgebungsplattformtechnologie anbietet. MolecuLight's Suite von kommerziellen Geräten, die das MolecuLight i umfassen:X® und DX™ Fluoreszenzbildgebungs- und digitale Wundmesssysteme sowie deren Zubehör verfügen über wissenschaftlich erwiesene Fähigkeiten, die die Wundversorgungspraktiken und -ergebnisse in allen Bereichen der Versorgung verbessern. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Erstattungsweg , der zwei CPT®-Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung von "Fluoreszenzbildgebung zur Lokalisierung von Bakterien, und Belastung" und Einrichtungszahlung für Krankenhausambulanz Abteilung (HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (ASC) durch eine Ambulatory Payment Classification (APC) Zuordnung umfasst.

