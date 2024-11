L'Arabie saoudite annonce une zone verte et des journées thématiques historiques dans le cadre de la UNCCD pour accélérer la lutte contre la dégradation des sols

Le forum « Business for Land », qui fera date, mobilisera les investissements du secteur privé pour la restauration des terres lors de la COP16 à Riyadh

RIYADH, Arabie Saoudite, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour la première fois de son histoire, une UNCCD COP comprendra une zone verte et des journées thématiques, dans le cadre de la future présidence de la UNCCD COP16 par l'Arabie Saoudite. Ce programme historique intervient alors que l'Arabie saoudite cherche à galvaniser l'action mondiale pour lutter contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification.

La zone verte contribuera à sensibiliser l'opinion publique mondiale à la dégradation des sols et permettra aux principaux décideurs des milieux scientifiques, des ONG, de la politique, des entreprises et des communautés à risque de trouver et de financer des solutions durables. Des journées thématiques dans les zones verte et bleue contribueront à mobiliser l'action sur des questions clés, notamment les systèmes agroalimentaires et le financement.

« La dégradation des sols, la désertification et la sécheresse ont un impact sur la quasi-totalité de la planète et sur tous les êtres vivants qui la peuplent, qu'il s'agisse des espèces menacées d'extinction ou des vies et des moyens de subsistance touchés par une grave sécheresse », a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement au ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la UNCCD COP16.

« L'Arabie saoudite accueillera la toute première zone verte de la UNCCD COP16 afin de mobiliser la communauté internationale et de maximiser les possibilités offertes par la conférence de décembre d'apporter des changements durables à l'échelle mondiale. Que vous souhaitiez participer en tant que visiteur pour engager des conversations cruciales sur la restauration des terres, ou en tant qu'exposant pour présenter des innovations importantes, j'encourage les gens à s'inscrire et à faire partie de la solution ».

La zone verte et la zone bleue proposeront au total sept journées thématiques, sélectionnées pour favoriser l'action et le dialogue entre les principales parties prenantes. La Journée de la terre présentera des initiatives de restauration des terres, ainsi que des solutions basées sur la nature. Le forum « Business for Land » réunira des dirigeants du monde entier pour discuter de l'impératif économique que représentent les pratiques foncières durables.

La journée du financement portera sur la manière de combler le déficit de financement dans la lutte contre la dégradation des terres, parallèlement à un dialogue ministériel spécial, et présentera les innovations en matière de financement de la gestion durable des terres. Le programme des Nations unies pour l'environnement estime que 7 billions de dollars sont investis chaque année dans des activités qui ont un impact négatif direct sur la nature, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui équivaut à environ 7 % du produit intérieur brut mondial.

Dans le même temps, la Journée de la gouvernance se penchera sur les moyens d'améliorer les droits fonciers des femmes, ainsi que sur une série de questions politiques urgentes concernant le régime foncier et la gouvernance des ressources.

Les questions essentielles de la sécurité alimentaire, de la résistance des cultures et de l'agriculture durable seront au cœur de la Journée des systèmes agroalimentaires, tandis que la Journée de la résilience portera sur la pénurie d'eau, la résistance à la sécheresse et les systèmes d'alerte précoce pour les tempêtes de sable et de poussière.

La Journée des peuples sera marquée par la présence d'un caucus des jeunes, qui se penchera sur la question de l'engagement des jeunes, une question cruciale étant donné que, selon les estimations de la UNCCD, un milliard de personnes de moins de 25 ans vivent dans des régions qui dépendent directement de la terre et des ressources naturelles pour leurs emplois et leurs moyens de subsistance. L'événement comprendra également un caucus sur le genre et soulignera la nécessité d'accroître le rôle des groupes à risque. Le rôle de la science dans la restauration des terres et la prévention de la dégradation sera crucial dans les années à venir, et la Journée de la science, de la technologie et de l'innovation cherchera à favoriser les solutions à long terme, à assurer des synergies avec les domaines du climat et de la biodiversité, et à combler les lacunes en matière de recherche et de financement.

La conférence UNCCD COP16 aura lieu du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh City, en Arabie Saoudite.

Les journalistes sont invités à demander leur accréditation via le système d'enregistrement en ligne de la UNCCD (ORS). Pour faire part de votre intérêt à participer à la zone verte en tant que visiteur ou exposant, veuillez consulter le site web COP16.

