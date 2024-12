L'Arabie saoudite lance une initiative de surveillance des tempêtes de sable et de poussière pour renforcer la capacité du système mondial d'alerte précoce

La Journée de la résilience lors de la COP16 à Riyad mobilise l'action et le financement

RIYADH, Arabie Saoudite, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La présidence saoudienne de la COP16 de la CCD a annoncé le lancement d'une initiative internationale pour la surveillance des tempêtes de sable et de poussière, dans le cadre d'un système régional d'alerte précoce pour les tempêtes de sable et de poussière, ce qui constitue une avancée majeure pour les systèmes mondiaux d'alerte précoce. Cette initiative s'appuiera sur la capacité internationale existante en matière de tempêtes de sable et de poussière, supervisée par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Saudi Arabia Launches Sand and Dust Storm Monitoring Initiative to Expand Global Early Warning System Capacity

Cette annonce, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action de Riyad, a été faite lors de la journée de la résilience, mardi, une journée thématique de la COP16 destinée à amplifier l'action des initiatives mondiales en matière de résilience. Les discussions et les événements qui se sont déroulés tout au long de la journée ont eu pour but d'apporter un financement renouvelé et des solutions pour lutter contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification. Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, deux milliards de tonnes de sable et de poussière pénètrent chaque année dans l'atmosphère, soit l'équivalent en poids de 350 grandes pyramides de Gizeh. On estime que plus de 25 % sont dus à l'activité humaine.

Basé à Djedda, le système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS - Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System) porte à quatre le nombre de nœuds mondiaux affiliés à l'OMM, qui font partie d'un réseau international comprenant Pékin, Barcelone et la Barbade.

S'exprimant sur la capacité croissante du centre au cours d'une table ronde, Jumaan Al-Qahtani, PDG du nœud régional d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière du CCG, à Djeddah, a déclaré : « Le centre a réussi à développer trois modèles avec des résolutions différentes qui ont été validés pour prévoir les tempêtes de sable et de poussière dans la région, et ils sont maintenant tous opérationnels ».

M. Al-Qahtani a également évoqué une initiative visant à renforcer la surveillance, l'annonce et la coordination au niveau mondial en ce qui concerne les tempêtes de sable et de poussière, en déclarant : « L'Arabie saoudite vient de lancer une initiative de partenariat international visant à renforcer les systèmes d'alerte précoce dans les pays qui ne sont pas en mesure de le faire. Cela se fera par l'intermédiaire des centres régionaux accrédités par l'OMM qui existent actuellement et l'Arabie saoudite financera cette initiative à hauteur de 10 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Nous appelons les autres organisations des Nations unies et les pays à soutenir cette initiative ».

L'amélioration de la résistance à la sécheresse au niveau mondial a également occupé une place importante dans le dialogue officiel tout au long de la neuvième journée de la COP16 à Riyad. Elle intervient après que l'Arabie saoudite a lancé le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, qui fait partie du programme d'action de Riyad, au début de la COP16 à Riyad. Elle a déjà obtenu un soutien financier de 2,15 milliards de dollars.

« Plus de 1,8 milliard de personnes sont touchées par la sécheresse, et ce chiffre devrait augmenter. La résilience à la sécheresse doit être une priorité mondiale, une priorité qui nous fasse passer d'une réponse réactive après les sécheresses à une position proactive de préparation et de résilience globales à la sécheresse », a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CCD.

« Nous sommes très fiers de lancer le Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse lors de la COP16 à Riyad, et nous sommes aussi très fiers des parties prenantes qui ont déjà soutenu le partenariat. Nous appelons tous les pays, les organisations, le secteur privé et les ONG à se joindre à nous dans ces efforts pour améliorer la résistance à la sécheresse. Avec cette initiative, nous ciblons les 80 pays les plus vulnérables à la sécheresse », a ajouté M. Faqeeha.

Par ailleurs, lors de la Journée de la résilience de la COP16, la Banque mondiale a annoncé qu'elle avait recueilli 24 milliards de dollars de contributions de donateurs, dans le cadre de son Association internationale pour le développement. Dans un communiqué, la Banque mondiale a déclaré que cela contribuerait à générer un total de 100 milliards de dollars de financement abordable. Ce financement servira notamment à soutenir la résilience climatique, les agriculteurs et à renforcer les infrastructures dans les 78 pays qui en ont le plus besoin. La COP16 à Riyad mobilise les acteurs mondiaux, étatiques et non étatiques, dans le but de renforcer les initiatives internationales de restauration des terres et de résilience à la sécheresse.

À propos de la COP16 de Riyad :

La COP16 de la CCD se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Pour plus d'informations sur la COP16 de la CCD, veuillez consulter le site UNCCDCOP16.org

