Saudi-Arabien startet Initiative zur Überwachung von Sand- und Staubstürmen, um die Kapazität des globalen Frühwarnsystems zu erweitern

Resilienz-Tag auf der COP16 in Riad mobilisiert Maßnahmen und Finanzmittel

RIYADH, Saudi-Arabien, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische UNCCD COP16-Vorsitz hat den Start einer internationalen Initiative zur Überwachung von Sand- und Staubstürmen angekündigt, die Teil eines regionalen Sand- und Staubsturm-Frühwarnsystems ist und einen wichtigen Impuls für globale Frühwarnsysteme darstellt. Die Initiative wird die bestehenden internationalen Kapazitäten für Sand- und Staubstürme erweitern, die von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) überwacht werden.

Saudi Arabia Launches Sand and Dust Storm Monitoring Initiative to Expand Global Early Warning System Capacity

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Riad-Aktionsagenda bei der COP16 in Riad während des Resilienz-Tages am Dienstag, einem Thementag bei der COP16, an dem Maßnahmen für globale Resilienz-Initiativen verstärkt werden sollen. Die Diskussionen und Veranstaltungen während des gesamten Tages zielten darauf ab, neue Mittel und Lösungen zur Bekämpfung von Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung bereitzustellen. Nach Angaben der UNCCD gelangen jedes Jahr zwei Milliarden Tonnen Sand und Staub in die Atmosphäre, was dem Gewicht von 350 großen Pyramiden von Gizeh entspricht. Über 25 % davon sind Schätzungen zufolge auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.

Mit dem Sand- und Staubwarnsystem (SDS-WAS) mit Sitz in Jeddah erhöht sich die Zahl der weltweiten WMO-Knotenpunkte auf vier, die Teil eines internationalen Netzwerks sind, zu dem auch Peking, Barcelona und Barbados gehören.

Während einer Podiumsdiskussion sprach Jumaan Al-Qahtani, Geschäftsführer des Regionalen Knotenpunkts für Warnungen, Beratung und Bewertung bei Sand- und Staubstürmen, GCC, Jeddah, über die wachsende Kapazität des Zentrums: „Dem Zentrum ist es gelungen, drei Modelle mit unterschiedlichen Auflösungen zu entwickeln, die für die Vorhersage von Sand- und Staubstürmen in der Region validiert wurden und nun alle in Betrieb sind."

Al-Qahtani sprach auch eine Initiative zur Verbesserung der weltweiten Überwachung, Warnung und Koordinierung von Sand- und Staubstürmen an: „Saudi-Arabien hat gerade eine internationale Partnerschaftsinitiative gestartet, mit der wir die Frühwarnsysteme in den Ländern verbessern wollen, die dazu nicht in der Lage sind. Dies wird über die bereits bestehenden, von der WMO akkreditierten regionalen Zentren geschehen, und Saudi-Arabien wird diese Initiative in den nächsten fünf Jahren mit 10 Millionen Dollar finanzieren. Wir rufen andere UN-Organisationen und Länder dazu auf, diese Initiative zu unterstützen."

Die Verbesserung der weltweiten Widerstandsfähigkeit gegen Dürren war auch ein wichtiges Thema im offiziellen Dialog am neunten Tag der COP16 in Riad. Zuvor hatte Saudi-Arabien zu Beginn der COP16 in Riad die Riyadh Global Drought Resilience Partnership ins Leben gerufen, die Teil der Riyadh Action Agenda ist. Das Unternehmen hat bereits 2,15 Milliarden Dollar an Finanzmitteln erhalten.

„Über 1,8 Milliarden Menschen sind von Dürren betroffen, und diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren muss eine globale Priorität sein, die uns von einer reaktiven Reaktion auf Dürren zu einer proaktiven Haltung der umfassenden Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit gegen Dürren führt", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes bei der COP16.

„Wir sind sehr stolz darauf, die Riyadh Global Drought Resilience Partnership während der COP16 in Riad ins Leben zu rufen, und wir sind sehr stolz auf die Akteure, die diese Partnerschaft bereits unterstützt haben. Wir rufen alle Länder, Organisationen, den Privatsektor und Nichtregierungsorganisationen dazu auf, sich an diesen Bemühungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Dürren zu beteiligen. Mit dieser Initiative richten wir uns an die 80 Länder, die am stärksten von Dürre betroffen sind", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Während des COP16 Resilience Day gab die Weltbank bekannt, dass sie im Rahmen ihrer International Development Association 24 Milliarden Dollar an Geberbeiträgen gesammelt hat. In einer Erklärung erklärte die Weltbank, dass dies dazu beitragen wird, insgesamt 100 Milliarden Dollar an erschwinglichen Finanzmitteln zu beschaffen. Die Mittel werden unter anderem zur Unterstützung der Klimaresistenz, der Landwirte und zur Förderung der Infrastruktur in 78 Ländern eingesetzt, die als besonders bedürftig eingestuft wurden. Die COP16 in Riad mobilisiert weltweit staatliche und nichtstaatliche Akteure, um internationale Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürren zu fördern.

Informationen zur COP16 Riyadh:

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Unser Land". Unsere Zukunft wird den 30. Jahrestag der UNCCD kennzeichnen und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürren, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

Weitere Informationen zur UNCCD COP16 finden Sie unter UNCCDCOP16.org

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2578677/UNCCD_COP16_Presidency.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5072558/UNCCD_COP16__Logo.jpg