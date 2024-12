L'Arabie saoudite lance une initiative novatrice de résilience à la sécheresse lors de la COP16 de la CCD afin d'accélérer l'action mondiale

Partenariat mondial de Riyad pour la résilience face à la sécheresse : passer d'une réponse réactive à une réponse proactive

RIYADH, Arabie Saoudite, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre des efforts continus de l'Arabie Saoudite pour lutter contre l'impact de la sécheresse dans le monde, le Royaume et ses partenaires ont lancé le Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse lors de la journée d'ouverture de la 16e session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

En partenariat avec l'UNCCD, les pays, les organisations internationales et d'autres parties prenantes, l'initiative s'efforcera de transformer la manière dont la sécheresse est abordée dans le monde. En mobilisant l'impact collectif des principales institutions mondiales, il permettra de dépasser le stade de la réaction à une crise en améliorant les systèmes d'alerte précoce, le financement, l'évaluation de la vulnérabilité et l'atténuation des risques de sécheresse.

Le partenariat de Riyad pour la résilience à la sécheresse servira de facilitateur mondial, de "guichet unique" pour la résilience à la sécheresse, en encourageant le passage d'une réponse de secours réactive après une sécheresse à une préparation proactive. Nous cherchons également à amplifier les ressources mondiales pour sauver des vies et des moyens de subsistance dans le monde entier", a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CCD.

"Nous appelons les pays, les entreprises, les organisations, les scientifiques, les ONG, les institutions financières et les communautés à rejoindre ce partenariat essentiel et à faire partie d'un mouvement mondial visant à construire un avenir résilient à la sécheresse. Il s'agit d'un impératif environnemental et économique ; il est beaucoup plus rentable d'adopter une approche proactive de la résistance à la sécheresse qu'une approche réactive. Ensemble, nous pouvons ralentir et inverser les effets dévastateurs de la sécheresse. En tant que communauté internationale, nous disposons des outils nécessaires pour prendre des mesures décisives, et le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse nous aidera à y parvenir". Faqeeha a ajouté.

Le partenariat sera géré par un bureau permanent, sous la supervision des membres contributeurs, afin de relier les pays et les communautés vulnérables aux ressources existantes, tout en créant une synergie avec les initiatives en cours pour maximiser l'impact.

Le partenariat de Riyad donnera également la priorité au déblocage de nouveaux mécanismes de financement pour la résilience à la sécheresse, en augmentant l'accès au crédit, au financement par actions, aux produits d'assurance et aux subventions. Pour garantir un soutien opérationnel durable et un impact à long terme, l'Arabie saoudite couvrira les dépenses du bureau du partenariat pendant au moins dix ans.

Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l'UNCCD, a déclaré : "Si aucune nation n'est à l'abri de la sécheresse, 85 % des personnes touchées par ce phénomène vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans un monde globalisé, il est de notre responsabilité collective, et de notre intérêt commun, de libérer tout le monde, partout, des pires conséquences de la sécheresse. Je suis convaincu que le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse ( ) jouera un rôle important dans la mobilisation des financements et de la volonté politique en faveur d'un avenir plus résilient".

Les sécheresses touchent presque tous les coins de la planète : 1,84 milliard de personnes seront affectées en 2022 et plus de 55 pays déclareront des situations d'urgence liées à la sécheresse entre 2020 et 2023, selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Entre-temps, leur impact semble s'aggraver. En Afrique, 38 % des terres déclarées ont été touchées par la sécheresse entre 2016 et 2019, et l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une dévastation similaire, avec 37,9 % des terres déclarées touchées au cours de la même période, selon les conclusions de l'UNCCD. La sécheresse est l'une des principales causes de l'insécurité alimentaire et hydrique, déplaçant des millions de personnes et imposant un tribut économique dévastateur aux pays touchés.

À PROPOS DE COP16 RIYADH

La conférence UNCCD COP16 aura lieu du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh City, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée "Notre terre. Notre avenir" marquera le 30e anniversaire de la CCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la restauration des terres, la résistance à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

