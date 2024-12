Saudi-Arabien startet bahnbrechende Dürreresistenz-Initiative auf der UNCCD COP16, um globale Maßnahmen zu beschleunigen

Riad - Globale Partnerschaft für die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre soll globale Dürrebekämpfung von reaktiv auf proaktiv umstellen

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der laufenden Bemühungen Saudi-Arabiens, die Auswirkungen der Dürre weltweit zu bekämpfen, haben das Königreich und seine Partner am Eröffnungstag der 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP16) des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) die Riyadh Global Drought Resilience Partnership ins Leben gerufen.

In Zusammenarbeit mit dem UNCCD, Ländern, internationalen Organisationen und anderen Akteuren wird die Initiative darauf hinwirken, dass sich die Art und Weise, wie Dürren weltweit bekämpft werden, grundlegend ändert. Durch die Nutzung des kollektiven Einflusses wichtiger globaler Institutionen wird das Dürremanagement über eine reaktive Krisenreaktion hinausgehen, indem Frühwarnsysteme, Finanzierung, Anfälligkeitsbewertungen und die Minderung von Dürrerisiken verbessert werden.

"Die Riyadh Drought Resilience Partnership wird als globaler Vermittler dienen, eine zentrale Anlaufstelle für Dürreresistenz, die den Übergang von reaktiven Hilfsmaßnahmen nach Dürrekatastrophen zu proaktiver Vorsorge fördert. Wir versuchen auch, die globalen Ressourcen zu verstärken, um Leben und Lebensgrundlagen auf der ganzen Welt zu retten", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes bei der COP16.

"Wir rufen Länder, Unternehmen, Organisationen, Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Finanzinstitutionen und Gemeinden auf, sich dieser wichtigen Partnerschaft anzuschließen und Teil einer globalen Bewegung für eine dürreresistente Zukunft zu werden. Dies ist ein ökologisches und wirtschaftliches Gebot; es ist weitaus kosteneffizienter, einen proaktiven Ansatz für die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren zu verfolgen als einen reaktiven. Gemeinsam können wir die verheerenden Auswirkungen der Dürre verlangsamen und umkehren. Als internationale Gemeinschaft verfügen wir über die Mittel, um entschlossen zu handeln, und die globale Partnerschaft zur Bewältigung der Dürre in Riad wird dazu beitragen, dass wir dies auch tun. fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Die Partnerschaft wird von einem ständigen Büro unter der Aufsicht der beitragenden Mitglieder betrieben, um gefährdete Länder und Gemeinschaften mit vorhandenen Ressourcen zu verbinden und gleichzeitig Synergien mit laufenden Initiativen zu schaffen, um die Wirkung zu maximieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Riad-Partnerschaft ist die Erschließung neuer Finanzierungsmechanismen für die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, die Verbesserung des Zugangs zu Krediten, Eigenkapitalfinanzierung, Versicherungsprodukten und Zuschüssen. Um eine nachhaltige operative Unterstützung und langfristige Wirkung zu gewährleisten, wird Saudi-Arabien die Kosten des Partnerschaftsbüros für mindestens 10 Jahre übernehmen.

Ibrahim Thiaw, UNCCD-Exekutivsekretär, sagte: "Kein Land ist vor Dürren gefeit, aber 85 % der Menschen, die davon betroffen sind, leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. In einer globalisierten Welt ist es unsere kollektive Verantwortung und unser gemeinsames Interesse, alle Menschen überall von den schlimmsten Auswirkungen der Dürre zu befreien. Ich bin zuversichtlich, dass die Riyadh Global Drought Resilience Partnership eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von Finanzmitteln und politischem Willen für eine widerstandsfähigere Zukunft spielen wird."

Dürreperioden betreffen fast jeden Winkel der Erde. 2022 werden 1,84 Milliarden Menschen davon betroffen sein und über 55 Länder zwischen 2020 und 2023 den Dürre-Notstand ausrufen, so die UNCCD. In der Zwischenzeit scheinen sich ihre Auswirkungen nur noch zu verschlimmern. In Afrika waren zwischen 2016 und 2019 38 % der gemeldeten Landfläche von Dürre betroffen, und in Lateinamerika und der Karibik waren laut UNCCD-Ergebnissen 37,9 % der gemeldeten Landfläche betroffen. Dürre ist eine der Hauptursachen für unsichere Lebensmittel- und Wasserversorgung, die Millionen von Menschen in die Flucht treibt und den betroffenen Ländern einen verheerenden wirtschaftlichen Schaden zufügt.

Die UNCCD COP16-Konferenz wird vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riad City, Saudi-Arabien, stattfinden. Die Konferenz mit dem Thema "Unser Land. Jahrestag der UNCCD und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie der Wiederherstellung von Land, der Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz und Sand- und Staubstürmen zu sichern.

