L'Arabie Saoudite prend la tête de la conservation mondiale des récifs coralliens avec l'ouverture du secrétariat de l'ICRI

Une action mondiale pour protéger les récifs coralliens grâce à des financements innovants, à la surveillance de l'intelligence artificielle et à la collaboration

JEDDAH, Arabie Saoudite, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- L'Arabie Saoudite a officiellement pris en charge le secrétariat de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) pour son 14e mandat, marquant ainsi une étape importante dans la conservation des récifs coralliens au niveau mondial. L'ICRI représente 102 membres, dont 45 pays qui sont les gardiens de 75 % des récifs coralliens de la planète.

Dr. Khaled Asfahani (right), CEO of the General Organization for the Conservation of Coral Reefs and Turtles in the Red Sea (SHAMS), and Dr. Abdulaziz Al-Suwailem (left), Chief Conservation & Strategy Officer, during the virtual handover ceremony marking Saudi Arabia’s assumption of the International Coral Reef Initiative (ICRI) Secretariat for its 14th term. This historic milestone highlights the Kingdom’s leadership in global coral reef conservation efforts. ICRI Logo

Le leadership du Royaume pour ce mandat de trois ans a été confirmé par les membres de l'ICRI lors de la 38e Assemblée générale en septembre 2024, succédant ainsi aux États-Unis. L'Arabie saoudite jouera ce rôle historique par l'intermédiaire de l'Organisation générale pour la conservation des récifs coralliens et des tortues de la mer Rouge (SHAMS). La cérémonie de remise virtuelle a réuni d'éminents participants, dont l'ambassadeur Peter Thomson, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour les océans, ainsi que des représentants de l'UICN, du programme des Nations unies pour l'environnement, de la NOAA, du département d'État des États-Unis et d'autres entités éminentes.

Les récifs coralliens, qui abritent 25 % de la biodiversité marine mondiale, apportent une contribution estimée à 9 900 milliards de dollars par an en biens et services, ce qui souligne leur immense valeur écologique et économique.

Les membres de l'ICRI travaillent sous la direction de l'Arabie saoudite à l'élaboration du plan d'action 2025-2027. Le plan vise à élargir l'adhésion à 90 % des récifs coralliens de la planète, à intégrer la gestion résiliente des récifs dans les politiques mondiales et à renforcer les stratégies nationales en faveur de la biodiversité. Les principales priorités sont de stimuler l'économie bleue, de faire progresser la surveillance des récifs à l'aide de technologies innovantes et d'utiliser les résultats de la prochaine étude ‹Status of Coral Reefs of the World (état des récifs coralliens dans le monde) : 2025›. Parmi les autres initiatives notables, citons le lancement de la stratégie de l'ICRI en faveur de la jeunesse, le renforcement de la collaboration dans les régions de la mer Rouge, de l'Asie du Sud et de l'Afrique de l'Est, et la sensibilisation au niveau mondial par le biais d'événements majeurs tels que la conférence des Nations unies sur les océans.

Cette étape souligne l'engagement de l'Arabie saoudite en faveur de la gestion de l'environnement, en accord avec les objectifs ambitieux de durabilité et la stratégie de diversification économique de Vision 2030. Il complète également la stratégie nationale pour la durabilité de la mer Rouge, récemment lancée et annoncée par S.A.R. le prince héritier Mohammed Bin Salman, qui renforce la volonté du Royaume de conserver les écosystèmes marins uniques de la mer Rouge et de créer une économie bleue durable.

Dr. Khaled Asfahani, PDG de SHAMS et président de l'ICRI, a souligné l'importance de ce rôle : « Le rôle de l'Arabie saoudite en tant que secrétariat de l'ICRI souligne notre engagement inébranlable en faveur d'un avenir durable pour les récifs coralliens du monde entier. Nous sommes profondément reconnaissants aux membres de l'ICRI pour la confiance et la reconnaissance dont ils ont fait preuve en choisissant l'Arabie saoudite comme chef de file de cette initiative mondiale cruciale. Grâce à ce leadership, nous souhaitons établir de nouvelles références en matière de conservation des récifs coralliens, en tirant parti de la science, de l'innovation et de la collaboration pour mener des initiatives nationales et internationales. Notre objectif est de protéger ces écosystèmes vitaux, d'assurer leur résilience pour les générations futures tout en maintenant leur contribution inestimable à l'économie mondiale. »

À propos de SHAMS

L'Organisation générale pour la conservation des récifs coralliens et des tortues de la mer Rouge (SHAMS) est l'organisme gouvernemental chargé de réglementer, de superviser et de garantir la gestion durable des écosystèmes de récifs coralliens et de tortues de mer de la mer Rouge, qui sont exceptionnels en Arabie saoudite et l'un des plus résistants au monde. Forte de son mandat, la SHAMS mène des recherches novatrices, met en œuvre des projets de restauration à grande échelle et élabore des cadres de gestion durable pour sauvegarder ces écosystèmes essentiels.

Pour plus d'informations, visitez le site : http://shams.gov.sa

À propos de l'ICRI

L'initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) est un partenariat mondial entre des nations et des organisations qui s'efforcent de préserver les récifs coralliens et les écosystèmes associés dans le monde entier. L'initiative a été fondée en 1994 et s'est depuis développée pour devenir un réseau de 102 membres, dont 45 pays représentant plus de 75 % des récifs coralliens de la planète.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.icriforum.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594978/SHAMS_x_ICRI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2594976/SHAMS_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2594977/ICRI_Logo.jpg