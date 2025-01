サウジアラビアがICRI事務局の開始に伴い、世界のサンゴ礁保護のリーダーシップを引き継ぎます

革新的な資金調達、AIモニタリング、コラボレーションにより、サンゴ礁を保護するための世界的な取り組みを推進

ジェッダ、サウジアラビア, 2025年1月11日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアは、国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)の事務局を正式に14期目に就任し、世界のサンゴ礁保全における重要な節目を迎えました。ICRIは、世界のサンゴ礁の75%を管理する45カ国を含む102の加盟国を代表しています。

サウジアラビアのこの3年間のリーダーシップは、2024年9月の第38回総会でICRI加盟国によって確認され、米国を引き継ぎました。サウジアラビアは、紅海のサンゴ礁とウミガメの保全のための総合組織(SHAMS)を通じて、この歴史的な役割を主導します。バーチャルな引き渡し式典には、国連事務総長海洋特使のPeter Thomson(ピーター・トムソン)大使をはじめ、IUCN、国連環境計画、NOAA、米国務省、その他の著名な団体の代表者など、著名な出席者が出席しました。

Dr. Khaled Asfahani (right), CEO of the General Organization for the Conservation of Coral Reefs and Turtles in the Red Sea (SHAMS), and Dr. Abdulaziz Al-Suwailem (left), Chief Conservation & Strategy Officer, during the virtual handover ceremony marking Saudi Arabia’s assumption of the International Coral Reef Initiative (ICRI) Secretariat for its 14th term. This historic milestone highlights the Kingdom’s leadership in global coral reef conservation efforts. ICRI_Logo

世界の海洋生物多様性の25%を支えているサンゴ礁は、年間推定9.9兆米ドルの財とサービスを提供しており、その莫大な生態学的および経済的価値を浮き彫りにしています。

ICRIのメンバーは、サウジアラビアのリーダーシップの下、2025~2027年の行動計画の策定に取り組んでいます。この計画は、会員を世界のサンゴ礁の90%に拡大し、回復力のあるサンゴ礁管理を世界政策に統合し、国家の生物多様性戦略を強化することを目指しています。主な優先事項には、ブルーエコノミーの促進、革新的な技術によるサンゴ礁監視の推進、近日発表予定の「世界のサンゴ礁の現状:2025年」レポートからの洞察の活用などがあります。その他の注目すべき取り組みとしては、ICRI の青少年戦略の立ち上げ、紅海、南アジア、東アフリカ地域での連携強化、国連海洋会議などの主要イベントを通じた世界的な意識向上などが挙げられます。

この節目は、ビジョン 2030 の野心的な持続可能性目標と経済多様化戦略に沿って、サウジアラビアの環境管理への取り組みを強調するものです。それは、最近発表された「紅海持続可能性国家戦略」を補完するものであるし、H.R.H.Mohammed Bin Salman(ムハンマド・ビン・サルマン)皇太子によって発表されたこの戦略は、紅海の独自の海洋生態系を保護し、持続可能なブルーエコノミーを構築するという王国の取り組みを強化するものです。

SHAMS の CEO であり ICRI の議長でもある Khaled Asfahani(ハレド・アスファハニ)博士は、この役割の重要性を強調しました:「ICRI 事務局としてのサウジアラビアの役割は、世界中のサンゴ礁の持続可能な未来に対する私たちの揺るぎない取り組みを強調しています。この重要な世界的イニシアチブのリーダーとしてサウジアラビアを選んだ ICRI のメンバーの信頼と評価に深く感謝しています。このリーダーシップを通じて、私たちはサンゴ礁の保全における新しいベンチマークを設定し、科学、イノベーション、コラボレーションを活用して国内および国際的なイニシアチブを推進することを目指しています。私たちの目標は、これらの重要な生態系を保護し、将来の世代のためにその回復力を確保しながら、世界経済への貴重な貢献を維持することです。」

SHAMSについて

紅海のサンゴ礁とウミガメの保全のための総合組織(SHAMS)は、サウジアラビアの卓越した、そして世界で最も回復力のある紅海のサンゴ礁とウミガメの生態系の1つを規制、監督し、持続可能な管理を確実にすることを任務とする政府機関です。その任務により、SHAMSは画期的な研究を主導し、大規模な修復プロジェクトを実施し、これらの重要な生態系を保護するための持続可能な管理フレームワークを開発しています。

詳細については:http://shams.gov.saをご覧ください。

ICRIについて

国際サンゴ礁イニシアチブ(ICRI)は、世界中のサンゴ礁と関連生態系の保護を目指す国家と組織間のグローバルパートナーシップです。このイニシアチブは1994年に設立され、以来、世界のサンゴ礁の75%以上を占める45か国を含む102のメンバーのネットワークに成長しました。

詳細については:www.icriforum.orgをご覧ください。

