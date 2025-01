Saudi-Arabien übernimmt mit dem Start des ICRI-Sekretariats die Führung beim weltweiten Schutz der Korallenriffe

Globale Maßnahmen zum Schutz von Korallenriffen durch innovative Finanzierung, KI-Überwachung und Zusammenarbeit

JEDDAH, Saudi-Arabien, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien hat offiziell das Sekretariat der Internationalen Korallenriff-Initiative (ICRI) für deren 14. Amtszeit übernommen und damit einen bedeutenden Meilenstein für den weltweiten Korallenriffschutz gesetzt. ICRI vertritt 102 Mitglieder, darunter 45 Länder, die 75 % der Korallenriffe der Welt bewachen.

Dr. Khaled Asfahani (right), CEO of the General Organization for the Conservation of Coral Reefs and Turtles in the Red Sea (SHAMS), and Dr. Abdulaziz Al-Suwailem (left), Chief Conservation & Strategy Officer, during the virtual handover ceremony marking Saudi Arabia’s assumption of the International Coral Reef Initiative (ICRI) Secretariat for its 14th term. This historic milestone highlights the Kingdom’s leadership in global coral reef conservation efforts. ICRI Logo

Die ICRI-Mitglieder bestätigten auf der 38. Generalversammlung im September 2024 die Führung des Königreichs für diese dreijährige Amtszeit und damit die Nachfolge der Vereinigten Staaten. Saudi-Arabien wird diese historische Rolle durch die Allgemeine Organisation für die Erhaltung der Korallenriffe und Schildkröten im Roten Meer (SHAMS) übernehmen. An der virtuellen Übergabezeremonie nahmen namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Botschafter Peter Thomson, der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für den Ozean, sowie Vertreter der IUCN, des UN-Umweltprogramms, der NOAA, des US-Außenministeriums und anderer angesehener Einrichtungen.

Korallenriffe, die 25 % der weltweiten marinen Artenvielfalt beherbergen, tragen jährlich schätzungsweise 9,9 Billionen US-Dollar an Waren und Dienstleistungen bei, was ihren immensen ökologischen und wirtschaftlichen Wert unterstreicht.

Die ICRI-Mitglieder arbeiten unter der Führung Saudi-Arabiens an der Entwicklung des Aktionsplans 2025-2027. Der Plan zielt darauf ab, die Mitgliedschaft auf 90 % der weltweiten Korallenriffe auszudehnen, ein widerstandsfähiges Riffmanagement in die globale Politik zu integrieren und die nationalen Biodiversitätsstrategien zu verbessern. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören die Ankurbelung der blauen Wirtschaft, die Verbesserung der Riffüberwachung mit innovativen Technologien und die Nutzung der Erkenntnisse aus der bevorstehenden Studie ‚Status of Coral Reefs of the World : 2025' Bericht. Weitere bemerkenswerte Initiativen sind die Einführung der ICRI-Jugendstrategie, die Stärkung der Zusammenarbeit in den Regionen Rotes Meer, Südasien und Ostafrika sowie die Sensibilisierung der Weltöffentlichkeit durch Großveranstaltungen wie die UN-Ozeankonferenz.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement Saudi-Arabiens für den Umweltschutz und steht im Einklang mit den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen der Vision 2030 und der Strategie zur wirtschaftlichen Diversifizierung. Sie ergänzt auch die kürzlich von S.K.H. Kronprinz Mohammed Bin Salman angekündigte Nationale Strategie für die Nachhaltigkeit des Roten Meeres, die das Engagement des Königreichs für die Erhaltung der einzigartigen Meeresökosysteme des Roten Meeres und die Schaffung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft bekräftigt.

Dr. Khaled Asfahani, CEO der SHAMS und Vorsitzender des ICRI, betonte die Bedeutung dieser Rolle: „Die Rolle Saudi-Arabiens als ICRI-Sekretariat unterstreicht unser unermüdliches Engagement für eine nachhaltige Zukunft der Korallenriffe weltweit. Wir sind den ICRI-Mitgliedern sehr dankbar für ihr Vertrauen und ihre Anerkennung, dass sie Saudi-Arabien für die Leitung dieser wichtigen globalen Initiative ausgewählt haben. Mit dieser Führungsrolle wollen wir neue Maßstäbe für den Schutz der Korallenriffe setzen, indem wir Wissenschaft, Innovation und Zusammenarbeit nutzen, um sowohl nationale als auch internationale Initiativen voranzutreiben. Unser Ziel ist es, diese lebenswichtigen Ökosysteme zu schützen, ihre Widerstandsfähigkeit für künftige Generationen zu gewährleisten und gleichzeitig ihren unschätzbaren Beitrag zur Weltwirtschaft zu erhalten."

Über SHAMS

Die General Organization for the Conservation of Coral Reefs and Turtles in the Red Sea (SHAMS) ist die Regierungsbehörde, die den Auftrag hat, die nachhaltige Bewirtschaftung der außergewöhnlichen Korallenriffe und Meeresschildkröten-Ökosysteme im Roten Meer, die zu den widerstandsfähigsten der Welt gehören, zu regeln, zu überwachen und zu gewährleisten. Im Rahmen ihres Mandats führt die SHAMS bahnbrechende Forschungsarbeiten durch, führt groß angelegte Wiederherstellungsprojekte durch und entwickelt nachhaltige Managementkonzepte zum Schutz dieser wichtigen Ökosysteme.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns: http://shams.gov.sa

Über ICRI

Die Internationale Korallenriff-Initiative (ICRI) ist eine globale Partnerschaft zwischen Nationen und Organisationen, die sich für den Schutz von Korallenriffen und verwandten Ökosystemen auf der ganzen Welt einsetzt. Die Initiative wurde 1994 gegründet und ist seitdem zu einem Netzwerk von 102 Mitgliedern angewachsen, darunter 45 Länder, die mehr als 75 % der Korallenriffe der Welt repräsentieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns: www.icriforum.org

