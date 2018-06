L'artiste aux multiples disques de platine, Ariana Grande, porte sa franchise de parfums jusqu'au ciel avec une nouvelle marque de rêve

Ariana Grande est l'une des artistes les plus influentes et les plus appréciées du moment. Son dernier single, No Tears Left To Cry, a fait ses débuts en tête de classement sur iTunes dans 88 pays, faisant d'elle la première artiste de l'histoire de la musique à voir le premier single de ses quatre premiers albums figurer dès sa sortie dans le Top 10 du Billboard Hot 100. Ce single, qui représente à ce jour le meilleur lancement d'Ariana, annonce l'arrivée d'un quatrième album très attendu, Sweetener, et d'un nouveau parfum, Ariana Grande CLOUD.

Le succès d'Ariana Grande dans le secteur cosmétique a atteint de nouveaux sommets. La franchise de parfums de la chanteuse a été présentée comme l'une des franchises de célébrités dont les parfums ont connu le plus de succès ces dernières années. En 2017, les ventes de la marque de parfums Ariana Grande depuis son lancement s'élevaient à plus de 150 millions de dollars. Joel Ronkin, PDG de LUXE Brands a déclaré : « Les parfums d'Ariana dépassent systématiquement toutes les attentes, allant à l'encontre du destin généralement réservé aux parfums de célébrités. Cela montre clairement sa capacité à créer du lien avec ses fans et l'incroyable énergie qu'elle déploie pour leur proposer un parfum de qualité supérieure. C'est un véritable honneur de collaborer une fois de plus avec une artiste aussi influente et ambitieuse et nous attendons avec impatience de voir ce succès se poursuivre avec le lancement de CLOUD ».

Ariana Grande CLOUD est une nouvelle création joyeuse qui puise son inspiration dans l'optimisme et l'espoir. Ce nouveau flacon au design onirique se distingue des autres parfums de l'artiste. Enivrant et addictif, le nouveau parfum est l'expression artistique et pleine d'attention de la positivité et du bonheur qu'Ariana souhaite transmettre à ses fans.

« J'adore les nuages et j'adore ce nouveau parfum. De tous mes parfums, c'est celui que je préfère ! » s'est exclamée Ariana Grande.

LE PARFUM

Ariana Grande CLOUD s'ouvre sur un superbe mélange de fleurs de lavande, de poire juteuse défendue et de bergamote. Le cœur révèle une pointe de crème de noix de coco, de praliné gourmand et de vanillier exotique. Les muscs sensuels et les bois crémeux s'estompent et laissent une sensation de cachemire qui séduit les sens.

NOTES DE TÊTE

Fleur de lavande

Poire juteuse

Bergamote

NOTES DE CŒUR

Crème de noix de coco

Praline

Vanillier

NOTES DE FOND

Muscs sensuels

Bois crémeux

LE DESIGN

Le flacon Ariana Grande CLOUD est inspiré d'un nuage et de cette sensation d'optimisme et de jeunesse qui nous emplit quand nous observons le ciel ainsi que du sens revêtu par le nuage à l'ère numérique actuelle. Moderne et élégant, le flacon légèrement teinté de bleu repose sur un socle en forme de doux nuage blanc cotonneux animé. Un moment réconfortant où, assis sur un nuage, nous contemplons avec sérénité l'avenir qui se dessine à l'horizon. Ce flacon unique est emballé dans une boîte ornée de pixels holographiques, en clin d'œil au monde numérique qui nous relie tous les uns aux autres.

LES PRODUITS

Eau de parfum en vaporisateur, 100 mL 59,00 dollars Eau de parfum en vaporisateur, 50 mL 49,00 dollars Eau de parfum en vaporisateur, 30 mL 39,00 dollars Eau de parfum en vaporisateur de poche, 10 mL 20,00 dollars

Les prix indiqués sont les prix de vente suggérés par le fabricant en dollars américains.

Disponible à l'automne 2018 chez Ulta Beauty aux États-Unis, Shoppers Drug Mart au Canada et sur le site Web ArianaGrande.com. La marque sera disponible chez d'autres détaillants de prestige à la fin de l'automne.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Avec sa voix puissante et sa gamme étonnante, Ariana Grande est devenue l'une des chanteuses les plus charismatiques et les plus appréciées de la musique pop aujourd'hui. À 24 ans, elle compte à son actif trois albums de platine et a dépassé les 18 milliards de visionnages. Elle a également été nominée quatre fois aux Grammy Awards et vu huit de ses titres se classer dans le Top 10 du Billboard Hot 100. Avec Dangerous Woman, son dernier album sorti en 2016 et acclamé par la critique, Ariana Grande crée la surprise et révèle toute la force de sa voix (récemment qualifiée d'« instrument extraordinaire, versatile et sans limites » lors de son apparition sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time).

Depuis ses débuts en 2013 avec son album Yours Truly (sur lequel figure The Way, le titre triple platine qui l'a propulsée), Ariana Grande joue de ses étonnantes capacités vocales pour nous offrir une musique pop qui mêle les genres, s'attaquant au R&B, à la soul et la musique électronique avec tout autant de nuance et d'assurance. En 2014, son deuxième album, My Everything, a été nominé aux Grammy Awards pour le meilleur album vocal pop, triomphant avec les tubes six fois disque de platine « Problem » et « Bang Bang » (nominé aux Grammy Awards pour la meilleure prestation pop par un duo ou groupe). Au fil des années, cette actrice de longue date et ancienne star de Broadway a prouvé l'étendue de ses capacités en faisant des apparitions dans la série Scream Queens et le téléfilm Hairspray Live! et a montré ses talents de comique en animant le Saturday Night Live. Avec plus de 200 millions d'abonnés sur les médias sociaux, Ariana Grande a également reçu de nombreuses récompenses des MTV Video Music Awards, des iHeartRadio Music Awards et des American Music Awards (dont le prix très convoité de l'artiste de l'année).

Première artiste de l'histoire de la musique à voir le premier single de ses trois premiers albums figurer dans le Billboard Hot 100, c'est avec une détermination sans faille qu'Ariana s'est lancée dans la création de Dangerous Woman. Alors que le magazine People qualifie cet album d'une « célébration de la puissance féminine », Entertainment Weekly a salué Ariana Grande pour « avoir quelque chose de significatif à dire avec cette voix à couper le souffle, l'une des plus délicieuses de la pop d'aujourd'hui ». Ariana Grande a récemment terminé la tournée de l'album Dangerous Woman après avoir donné 85 concerts dans le monde entier.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une prestigieuse société du secteur cosmétique qui possède un portefeuille de marques distribuées dans plus de 70 pays. Son portefeuille comprend les parfums Ariana Grande et Nicki Minaj et les soins DDF, ainsi que les droits de distribution en Amérique du Nord des parfums Jennifer Lopez, Hawaiian Tropic, Jean Patou et Porsche Design.

