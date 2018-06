Ariana Grande, artista discográfica multiplatino, lleva franquicia de fragancia más allá de las nubes con nueva marca de ensueño

Ariana Grande es una de las artistas más influyentes y exitosas de nuestro tiempo. Su último single, No Tears Left To Cry, debutó con el primer lugar en iTunes en 88 países de todo el mundo, lo que la convirtió en la primera artista en la historia de la música que ve debutar los singles principales de sus primeros cuatro álbumes entre los Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Al día de hoy, este single marca el debut más exitoso de Ariana y precede a su esperadísimo cuarto álbum, Sweetener, y ahora su última fragancia, Ariana Grande CLOUD.

El éxito de Grande en el sector de belleza ha trepado hasta nuevas alturas. La franquicia de la fragancia de la cantante ha sido publicitada como una de las fragancias de una celebrity más exitosas de los últimos años. En 2017, la marca de la fragancia Ariana Grande logró aumentos de US$150 millones en ventas desde el lanzamiento. Joel Ronkin, CEO de LUXE Brands, dice: "Cada una de las fragancias de Ariana supera las expectativas, simplemente desafían la trayectoria de las fragancias de las celebrities. Es un verdadero testimonio de su habilidad para conectarse con sus fans y de su increíble pasión para ofrecerles fragancias superiores. Es un gran honor asociarnos nuevamente con una artista tan influyente y tan llena de aspiraciones, y esperamos ansiosos el continuo éxito del lanzamiento de CLOUD".

Ariana Grande CLOUD es una nueva creación alegre, inspirada por el optimismo y la esperanza. El soñado diseño de esta nueva botella se diferencia de sus anteriores franquicias de fragancias. La nueva esencia, inspiradora y apasionante, transmite una expresión atenta y artística de positivismo y felicidad de Ariana a sus fans.

"Amo las nubes y amo esta nueva fragancia. ¡Ya es mi favorita!", exclama Grande.

LA FRAGANCIA

Ariana Grande CLOUD abre con una salida soñada que mezcla la seductora flor de la lavanda, la prohibida pera jugosa y la apetecible bergamota. El corazón presenta un toque de crema de coco, exquisito praliné y exótica vainilla orquídea. Sensuales musks y espesas maderas se difuminan hacia una sensación cashmere que seduce los sentidos.

NOTAS SUPERIORES

Flor de lavanda

Pera jugosa

Bergamota

NOTAS MEDIAS (CORAZÓN)

Crema de coco

Praliné

Vainilla orquídea

NOTAS DE FONDO

Musks sensuales

Maderas espesas

EL DISEÑO

La botella Ariana Grande CLOUD se inspira en una nube natural y en todo el optimismo y el espíritu jovial que provoca mirar al cielo, sumado a lo que la nube significa en nuestro mundo digital. La elegante y moderna botella con un sutil brillo azul descansa sobre una nube suave, acolchada, de un blanco vivaz. Un momento inspirador: descansar sobre una nube mirando hacia un futuro que brilla en el horizonte. Por último, la icónica botella está envuelta en un cartón holográfico pixelado, una alusión al mundo digital que nos conecta a todos.

LOS PRODUCTOS

Eau de Parfum en spray, 3,4 FL OZ/100 mL $59.00 Eau de Parfum en spray, 1,7 FL OZ/50 mL $49.00 Eau de Parfum en spray, 1,0 FL OZ/30 mL $39.00 Eau de Parfum en spray para bolso, 0,33 FL OZ/10 mL $20.00

Todos los precios son precios minoristas sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

Disponible en otoño de 2018 en Ulta Beauty en EE. UU., Shoppers Drug Mart en Canadá y en ArianaGrande.com. La marca se distribuirá a otros prestigiosos minoristas a fines del otoño.

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Con su potente voz y su impactante registro, Ariana Grande ha surgido como una de las artistas más atractivas y masivamente exitosas de la música pop actual. A los 24 años, ha logrado tres álbumes platino y ha superado los 18.000 millones de descargas, además de lograr cuatro nominaciones a los premios Grammy y de colocar ocho éxitos en los Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Con su álbum más reciente —Dangerous Woman de 2016 que fuera aclamado por la crítica— Grande osadamente desafía las expectativas y revela la fuerza plena de su voz (recientemente elogiada como "un instrumento extraordinario, versátil e ilimitado", luego de la aparición de Grande en la lista de las "100 Personas más Influyentes" de Time).

Desde que hizo el debut de su álbum de larga duración con Yours Truly en 2013 (que incluye "The Way", el revolucionario hit de triple platino), Grande ha llevado su impactante presencia vocal a un estilo de pop que desdibuja los géneros adoptando el R&B, el soul y la música electrónica con igual sutileza y confianza. Con su llegada en 2014, su segundo trabajo, My Everything, conquistó una nominación a un premio Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop y generó los hits ganadores de seis platinos "Problem" y "Bang Bang" (nominado al Grammy por Mejor Dúo Pop/Interpretación Grupal). A través de los años, la consolidada actriz y quien fuera estrella de Broadway ha demostrado el alcance de su talento apareciendo en Scream Queens y Hairspray Live!, y ha demostrado sus habilidades para la comedia como anfitriona en Saturday Night Live. Con un grupo de seguidores en medios sociales que actualmente crece hasta superar los 200 millones, Grande también ha ganado premios en numerosas ocasiones en los MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards y American Music Awards (incluso el codiciado premio al Artista del Año).

Grande, la primera artista en la historia de la música en ver al single principal de sus tres primeros álbumes debutar en la lista Hot 100 de Billboard, adoptó una visión más relajada que nunca en la creación de Dangerous Woman. People señaló que el álbum "celebra el poder femenino", y Entertainment Weekly elogió a Grande por "tener algo significativo para decir con esa voz sorprendente, una de las más exquisitas del pop actual". Grande recientemente finalizó su muy elogiado Dangerous Woman Tour, gira promocional del álbum, y realizó 85 shows en estadios en todo el mundo.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una prestigiosa compañía de belleza con una cartera de marcas distribuida en más de 70 países. La cartera de la compañía incluye las fragancias de Ariana Grande y Nicki Minaj, los productos DDF para el cuidado de la piel, y los derechos de distribución en América del Norte para las fragancias Jennifer Lopez, Hawaiian Tropic, Jean Patou y Porsche Design.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/712749/Ariana_Grande_bottle.jpg

FUENTE LUXE Brands

SOURCE LUXE Brands