Kia América duplica los incentivos de arrendamiento y compra para el EV6

Bono de arrendamiento de EV de $7,500 [1] disponible para arrendatarios bien calificados que arriendan un nuevo EV6 Wind RWD; $4,999 al inicio del arrendamiento con un pago mensual base de solo $499 por 36 meses

Alternativamente, Kia Finance América ofrece una bonificación en efectivo APR estándar de $ 3,750 [2] en la compra de un nuevo EV6

Ambos programas están destinados a acelerar la demanda del Utilitario del año en América del Norte en el 2023, el EV6, y del Auto de rendimiento mundial del año, el EV6 GT de 576 caballos de fuerza.

IRVINE, Calif., 16 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América está haciendo que el galardonado crossover EV6 sea más asequible. Desde ahora hasta el 5 de julio de 2023, Kia América ofrece un bono de arrendamiento de EV de $7,500, aplicado como una reducción de costos capitalizados, en el arrendamiento de un nuevo EV6 del 2023 a clientes bien calificados. Desde ahora hasta el 5 de julio del 2023, los arrendatarios bien calificados aprobados por Kia Finance pueden arrendar un EV6 Wind RWD 2023 por $499 al mes durante 36 meses con un pago de $4,999 al inicio del arrendamiento[3].

Las electrificantes ofertas del Kia EV6 hacen más accesible conducir un crossover ganador de premios. (PRNewsfoto/Kia America)

Alternativamente, para los compradores bien calificados, Kia Finance América ofrece hasta $ 3,750 en efectivo de bonificación financiera de tasa estándar para la compra de un nuevo Kia EV6 2023.

"El Kia EV6 ha sido un jonrón, y esta es una oportunidad que creemos atraerá a muchos clientes ansiosos por experimentar el estilo de vida EV", dijo Steven Center, COO y EVP, Kia América. "Con múltiples diseños de motor y tren motriz disponibles y un alcance totalmente eléctrico estimado por la EPA de más de 300 millas en algunas variantes, el EV6 ofrece algo para todos, y estas ofertas especiales facilitan que los clientes se pongan al volante de este emocionante vehículo."

El EV6 se ofrece en tres variantes: Wind, GT-Line y GT[4]. Wind y GT-Line están disponibles con tracción trasera y tracción total[5], mientras que GT se ofrece solo con tracción total. Compatible con cargadores rápidos ultrarrápidos de 800 V CC, el EV6 puede pasar de un estado de carga del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 18 minutos con un cargador de 350 kW[6]. El vehículo tiene una clasificación de 310 millas[7] de autonomía totalmente eléctrica (AER) estimada por la EPA en las versiones GT-Line (RWD) y Wind (RWD) y ofrece la funcionalidad disponible de vehículo a carga (V2L)[8] y un plano -piso interior que permite un generoso espacio para pasajeros. El EV6 también ofrece una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor[9], que agregan un notable nivel de conectividad y comodidad.

El electrizante Kia EV6 sacudió el segmento EV cuando salió a la venta el año pasado, lanzando la ambiciosa estrategia Plan S de Kia para convertirse en líder en movilidad sostenible. Desde su presentación, el Kia EV6 ganó elogios y elogios, incluido un lugar en la lista 10Best 2023 de Car and Driver y ganó el premio "North American Utility of the Year 2023". Más recientemente, el Kia EV6 GT del 2023 de 576 caballos de fuerza, fue reconocido como el Auto de desempeño mundial del año.

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento en que se publiquen, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluye los modelos HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

[1] Se aplica una bonificación de arrendamiento de vehículos eléctricos de $7500 como reducción de costos capitalizados y no está disponible para pago en efectivo. EV Lease Bonus solo está disponible para arrendatarios bien calificados que arriendan un nuevo EV6 2023. Sujeto a aprobación de crédito por parte de Kia Finance, disponibilidad de vehículos y participación del concesionario. Las ofertas no se pueden combinar excepto donde se especifique. Debe recibir la entrega antes del 05/07/23. Inventario limitado disponible. Consulte al distribuidor de Kia para conocer las existencias disponibles.

[2] $3,750 en efectivo de bonificación APR estándar de Kia Finance America (KFA) ("Standard BC") disponible en la compra de nuevos vehículos Kia EV6 2023 financiados con los programas de tasa estándar de KFA. Financiamiento de tasa estándar disponible sujeto a la aprobación de crédito por parte de KFA para compradores calificados y no disponible en financiamiento global. No se requiere pago inicial. Debe aplicarse el estándar BC como anticipo. BC estándar no está disponible en arrendamientos y no se puede combinar con incentivos en efectivo para clientes u ofertas de financiación de tasa no estándar ofrecidas por KFA. Debe recibir la entrega del inventario minorista de un distribuidor participante hasta el 5/7/2023.

[3] Llame al 800-333-4KIA para obtener más detalles. Arrendamiento de plazo cerrado basado en el nuevo 2023 EV6 Wind RWD (Modelo n.º N4352) sujeto a aprobación de crédito, participación del concesionario y disponibilidad del vehículo. La oferta que se muestra se basa en $4,999 adeudados al momento de la firma del contrato de arrendamiento, incluido el primer pago mensual de $499, la reducción de costos capitalizados de $3,850, la tarifa de adquisición de $650, más impuestos, título, licencia y tarifas de registro, tarifa de transferencia del distribuidor, tarifa de procesamiento o tarifa de servicio opcional y cualquier cargo por prueba de emisiones. No se requiere depósito de seguridad. La bonificación de arrendamiento de vehículos eléctricos de $7500 no está disponible en efectivo. La aplicación del Bono de Arrendamiento de $7,500 da como resultado un costo capitalizado neto de $38,675. Los pagos de arrendamiento totales que se muestran en la oferta son de $22,464. Los pagos reales pueden variar. Opción de compra al final del arrendamiento por oferta mostrada de valor residual de $29,014.50. El arrendatario es responsable del seguro, mantenimiento, reparaciones, $.20 por milla sobre 10,000 millas/año, exceso de desgaste y una tarifa de terminación de $400*. La oferta de arrendamiento se aplica a EV6 (MSRP $50,025, incluye flete y excluye impuestos, título, licencia, opciones adicionales y cargos minoristas). Precios reales fijados por el distribuidor. Debe recibir la entrega del stock minorista antes del 7/5/2023. La contribución del concesionario puede variar y podría afectar el pago real del arrendamiento. Consulte al concesionario para conocer los detalles de la garantía y el arrendamiento o visite kia.com.

*Tarifa de terminación para todos los estados excepto CO, IN, IA, KS, ME, OK, SC, WI, WV y WY.

*Tarifa de terminación de WI: el monto del pago de arrendamiento mensual base o $400, lo que sea menor.

*Cargo por cancelación en CO, IA, KS, ME, OK, WV y WY: El monto de dos veces el pago de arrendamiento mensual base o $400, lo que sea menor.

*Tarifa de cancelación de IN & SC: El monto de tres veces el pago de arrendamiento mensual base o $400, lo que sea menor.

[4] El inventario disponible.es extremadamente limitado

[5] Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduce siempre con seguridad.

[6] Tiempo de carga basado en pruebas de Kia Corporation con cargador rápido de CC de 350 kW. El tiempo de carga real puede variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. El uso frecuente de la carga rápida de CC puede afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de la batería, y Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida de CC.

[7] Basado en estimaciones de la EPA con una carga de batería completa. La autonomía real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. Para obtener más información sobre la autonomía, consulte www.fueleconomy.gov.

[8] El generador de energía a bordo requiere la compra de equipo adicional que se vende por separado y puede no ser compatible con todos los dispositivos. El generador de energía a bordo se puede usar hasta que la carga de la batería caiga al 20 por ciento.

[9]Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no reemplazan la conducción segura y es posible que no detecten todos los otros alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

FUENTE Kia America

