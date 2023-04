Las farmacias Meijer se preparan para recolectar medicamentos no deseados durante el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados

El programa del minorista ha recolectado 120 toneladas de medicamentos no utilizados o vencidos desde febrero de 2019

GRAND RAPIDS, Míchigan, 19 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados este sábado 22 de abril, los farmacéuticos de Meijer se preparan para que lleguen los clientes y desechen sus medicamentos no utilizados y vencidos.

El minorista invita a sus clientes a aprovechar el programa, que en el evento de la primavera 2022 recolectó tres toneladas de medicamentos.

"Si bien la limpieza de primavera es de gran importancia en esta temporada para muchas personas, es fácil olvidarse de limpiar los gabinetes de medicamentos. El programa "Meijer Drug Take Back" ayuda a nuestros clientes a eliminar el riesgo de un accidente imprevisto de medicación y ayuda a mantener los medicamentos fuera de nuestros cursos de agua y el medioambiente, al ofrecer un lugar seguro donde desecharlos", señaló Jackie Morse, vicepresidenta de Meijer Pharmacy. "Agrega comodidad a las compras de una sola parada y es una excelente forma de desechar los medicamentos no utilizados, no deseados y vencidos".

Meijer comenzó su programa en febrero de 2019 y desde entonces ha recolectado más de 120 toneladas de medicamentos no necesarios en puestos de fácil identificación cerca de cada una de sus farmacias. En las tiendas Meijer, durante todo el año y en las horas de operación regulares de la farmacia, los clientes pueden acceder a los puestos para desechar artículos como opioides, sustancias controladas y medicamentos de venta libre. Si bien los clientes pueden pedir ayuda si lo necesitan, los puestos están ubicados cerca de las farmacias con el fin de que las personas puedan simplemente entrar y depositar sus fármacos sin que se les hagan preguntas.

Algunos de los productos que no se aceptan como parte del programa son: agujas u otros objetos cortopunzantes, inhaladores, termómetros de mercurio, medicamentos que contengan yodo y drogas ilícitas.

Una vez que los medicamentos se depositan en los puestos, los farmacéuticos de Meijer siguen con regularidad los procedimientos adecuados para su documentación, transporte y desecho. El programa Meijer Drug Take Back cumple con las normas y pautas de seguridad establecidas por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y las leyes de privacidad de la HIPAA.

Para encontrar una farmacia de Meijer, visite Meijer.com/Pharmacy.

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Grand Rapids, Míchigan, que opera 501 supercentros, tiendas Meijer Grocery, mercados de vecindario y tiendas Express en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa familiar privada creada en 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener más información sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter @twitter.com/Meijer y @twitter.com/MeijerPR o hágase fan en www.facebook.com/meijer.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

SOURCE Meijer