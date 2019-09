Las historias personales demuestran el efecto de la seguridad sobre las vidas humanas en nueva campaña de la marca Honda

- La nueva campaña publicitaria de Honda sobre la seguridad vehicular describe el emotivo caso de un choque ficticio con un peatón, el cual se evita gracias a la tecnología de seguridad y ayuda al conductor Honda Sensing®

- La campaña de marketing multicanal se presenta a continuación del debut de una nueva tecnología de bolsa de aire para el pasajero delantero creada por Honda, la cual se anunció el mes pasado

- El enfoque de "Seguridad para todos" no se limita solamente a los conductores de autos y motocicletas, sino que abarca a los pasajeros, peatones y toda persona que comparta la vía, como parte de la visión de Honda de alcanzar una sociedad sin choques vehiculares

TORRANCE, California, 20 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Honda estrenará una campaña de marketing de la marca que destaca el arraigado y continuo compromiso del fabricante de automóviles con la seguridad y con la meta de la empresa de contribuir a crear una sociedad sin choques vehiculares. La nueva campaña, "Seguridad para todos" ("Safety for Everyone"), se estrena hoy con comerciales de 30 y 60 segundos (https://honda.us/safetyforeveryone) que describen el caso de un choque ficticio de un vehículo contra un peatón. Por medio de emotivas historias, el anuncio muestra lo que podría haberles sucedido a las vidas marcadas por el peatón si no se hubiera evitado el choque gracias al Collision Mitigating Braking System™ de Honda, parte de la tecnología de seguridad y ayuda al conductor Honda Sensing®, que ahora es una tecnología estándar que está disponible en todos los modelos Honda vendidos en Estados Unidos.