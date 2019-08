Las moléculas de los frutos secos podrían ayudar a mejorar el perfil inflamatorio y metabólico de las células adiposas

Este estudio caracteriza los micro-ARN (pequeños ácidos nucleicos que participan en la regulación de la expresión genética) transportados mediante nanovesículas (nuevos factores en la comunicación intracelular) y aislados a partir de nueces y avellanas, y sometidos a pruebas de efectividad en el perfil inflamatorio y metabólico de los adipocitos.

El equipo investigador descubrió que dos micro-R conservados de origen vegetal (micro-R156c y micro-R159a) tenían la capacidad de limitar la respuesta inflamatoria y recuperar la sensibilidad a la insulina en ratones alimentados con una dieta alta en grasas. Los resultados sugieren que los micro-R de los frutos secos mejoran el perfil metabólico de las células adiposas y develan una función antinflamatoria inédita de los alimentos de origen vegetal, incluidos los frutos secos, con una prometedora aplicación terapéutica en el tratamiento de inflamaciones de bajo grado.

"Nuestra investigación identifica ácidos nucleicos que, gracias a su alta biodisponibilidad y acción antinflamatoria, son capaces de limitar el desarrollo de enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad", comentó la Dra. Lettieri Barbato, investigadora de la Universidad de Roma Tor Vergata y principal autora del estudio.

El estudio contó con el patrocinio del INC.

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El International Nut & Dried Fruit Council (Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas, INC) es la organización internacional que agrupa a la industria de las los frutos secos y las frutas deshidratadas, y está conformada por más de 800 empresas del sector, provenientes de más de 80 países. Los miembros del INC representan a más de 85% del valor comercial de la explotación agrícola directa de frutos secos y frutas deshidratadas en el planeta. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sustentable en la industria mundial de los frutos secos y frutas deshidratadas, y es la principal organización internacional dedicada a la salud, la nutrición, las estadísticas, la inocuidad alimentaria y las normas internacionales que regulan el sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas.

