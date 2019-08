Moléculas de frutos secos podem ajudar a melhorar o perfil inflamatório e metabólico das células adiposas

A obesidade é um aumento do tecido adiposo para armazenar a ingestão excessiva de energia. A ingestão excessiva de calorias pode levar à formação de células adiposas, promovendo a deterioração (envelhecimento) com o aumento da produção de moléculas pró-inflamatórias. A inflamação de baixo grau é um fator-chave no desenvolvimento da resistência à insulina e diabetes tipo 2 na obesidade.

Este estudo caracterizou miRNAs (pequenos ácidos nucléicos envolvidos na regulação da expressão genética) veiculados por nanovesículas (atores emergentes na comunicação célula a célula) isoladas de nozes e avelãs, e testou sua eficácia no perfil inflamatório e metabólico nas células adiposas.

Os pesquisadores descobriram que duas plantas miRs conservadas (miR156c e miR159a) foram capazes de limitar a resposta inflamatória e recuperar a sensibilidade à insulina em camundongos alimentados com uma dieta rica em gorduras. Os resultados sugerem que as miRs de frutos secos melhoram o perfil metabólico das células adiposas e revelam uma nova função anti-inflamatória dos alimentos vegetais (incluindo frutos secos) como um terapêutico promissor no tratamento de inflamações de baixo grau.

"Nossa pesquisa identificou ácidos nucléicos de nozes que, graças à sua alta biodisponibilidade e ação anti-inflamatória, são capazes de limitar o desenvolvimento de doenças metabólicas ligadas à obesidade", afirma o Dra. Lettieri Barbato, pesquisadora da Universidade de Roma "Tor Vergata" e principal investigadora deste estudo.

A pesquisa foi apoiada pelo INC.

Sobre o International Nut & Dried Fruit Council

O INC é a organização guarda-chuva internacional para a indústria de frutas secas e desidratadas. Seus membros incluem mais de 800 empresas do setor de frutas secas e desidratadas de mais de 80 países. Os membros do INC representam mais de 85% do comércio mundial de frutas secas e desidratadas. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável na indústria global de frutas secas e desidratadas. É a organização internacional líder em saúde, nutrição, estatística, segurança alimentar, e padrões e regulações internacionais com respeito a frutas secas e desidratadas.

Para contatos com a imprensa, envie um e-mail para press@nutfruit.org, communications@nutfruit.org ou ligue para +34-977-331-416.

1 Aquilano K., Ceci V., Gismondi A., De Stefano S., Iacovelli F., Faraonio R., & Lettieri-Barbato D. (2019). Adipocyte metabolism is improved by TNF receptor-targeting small RNAs identified from dried nuts. Communications Biology, 2:317.

