Las nuevas normas de un mundo cambiante: la novena edición del Foro Open Innovations se realizará en línea

MOSCÚ, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La novena edición del Foro internacional Open Innovations para el desarrollo de avances tecnológicos se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre. Este es el principal evento ruso en el sector de iniciativas empresariales tecnológicas. En 2020, el Foro se realizará en línea debido a la situación epidemiológica, y será gratuito para todos. Puede visitar la exhibición y el programa empresarial en el sitio web openinnovations.ru.

El tema del Foro de 2020 será "La nueva normalidad digital. ¿Estamos listo para este mundo distinto?" Los oradores hablarán sobre el impacto que provocará el aislamiento social y económico durante la pandemia en el desarrollo tecnológico para el mundo pos-COVID, además de la aparición de nuevos escenarios y plataformas donde las empresas, el gobierno y la sociedad se pueden comunicar a escala global. Los temas que se debatirán cada día del Foro se relacionan con las tendencias modernas y los desafíos que actualmente enfrenta la humanidad: La sociedad humanocentrista (19 de octubre), La economía de supervivencia (20 de octubre) y la La tecnología futurista (21 de octubre).

" A nivel tecnológico y visual, la transmisión de las sesiones del programa empresarial del Foro será más parecida a una transmisión satelital que a una conferencia por Zoom con una gran cantidad de ventanas. Se podrán hacer preguntas directamente a los oradores durante sus presentaciones a través de chats especiales. "Una vez más, la transferencia al formato en línea confirma que las normas de nuestra vida realmente han cambiado, y que todos ya estamos viviendo la 'nueva normalidad digital'", expresó Ekaterina Inozemtseva, directora ejecutiva de Skolkovo Forum.

Algunos de los oradores que participarán del Foro de este año son: Meir Brand, vicepresidente de Google Inc, Jonathan Woetzel, director de McKinsey Global Institute, Lisa Deschamps, vicepresidenta general de Novartis Gene Therapies, Dmitry Grishin, cofundador de Mail.ru Group, Johan Vekemans, director clínico global de AstraZeneca, Maksim Akimov, director ejecutivo de Russian Post, Cyrill Gutsch, director ejecutivo y fundador de Parley for the Oceans, y muchos más.

La tradicional exposición de empresas emergentes del Foro también se realizará en línea. La interconexión permitirá que los expositores no solo muestren sus desarrollos tecnológicos, sino que también se comuniquen con posibles clientes, proveedores y socios de cualquier lugar del mundo a través del sitio web.

La participación en el Foro Open Innovations será gratuita para todos. Se les devolverá el dinero a aquellos que ya hayan pagado las entradas para asistir al Foro en el Skolkovo Technopark, y automáticamente transferiremos sus inscripciones para que puedan participar en línea. Los expertos rusos y extranjeros se conectarán remotamente, y los moderadores de las sesiones trabajarán desde estudios.

Para participar en el Foro Open Innovations, debe inscribirse en el sitio web https://openinnovations.ru.

La ONG Skolkovo Forum es una sociedad afiliada de Skolkovo Foundation, que se especializa en organizar y dirigir eventos tecnológicos. Las actividades de Skolkovo Forum incluyen el desarrollo de programas para organizar y dirigir eventos como el Open Innovations Startup Tour, que es un proyecto exclusivamente ruso para buscar futuros proyectos tecnológicos, el Foro anual Open Innovations, una plataforma de debate exclusiva para aquellos que forman parte de ecosistemas de avances tecnológicos, y Startup Village, la conferencia para empresas emergentes de mayor escala de Rusia y el CIS para emprendedores tecnológicos.

El Foro Open Innovations , que se ha estado realizando anualmente desde 2012 bajo el auspicio del gobierno de la Federación Rusa, es la convención y exhibición más grande de Rusia que muestra tendencias fundamentales y logros importantes en las esferas innovadoras de la economía y, de hecho, una de las más grandes del mundo.

