Las nuevas normas en un mundo cambiante: El noveno Open Innovations Forum se celebrará de forma online

MOSCÚ, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El noveno International Open Innovations Forum para desarrollo innovador se celebrará del día 19 al 21 de octubre. Este es el principal evento de Rusia dentro del campo del empresariazgo tecnológico. En 2020, el foro se celebrará de forma online debido a la situación epidemiológica, y será gratuito para todo el mundo. Puede visitar la muestra y el programa de negocios en la página web openinnovations.ru .

El tema del Forum 2020 será "New Digital Normal. Are we ready for the changed world?". Los ponentes van a debatir acerca del impacto social y el aislamiento económico durante la pandemia en el desarrollo tecnológico dentro del mundo post-COVID, además de la emergencia de nuevos escenarios y plataformas en las que los negocios, gobiernos y sociedad puedan comunicarse a escala mundial. Los temas para cada uno de los días del foro relacionados con las tendencias modernas y retos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad son: Humancentric Society (19 de octubre), Survival Economy (20 de octubre), y Futuristic Technology (21 de octubre).

"A nivel tecnológico y visual, la emisión de las sesiones del programa de negocios del foro será más un telebridge que una conferencia por Zoom con un gran número de ventanas. Será posible realizar consultas directamente a los ponentes durante sus discursos en los chats especiales. La transferencia del formato online ha vuelto a confirmar de nuevo que las nomas de nuestra vida han cambiado realmente, y todos estamos preparados para la 'nueva normalidad digital'", indicó Ekaterina Inozemtseva, consejera delegada del Skolkovo Forum.

Entre los principales ponentes de este año están: Meir Brand, vicepresidente de Google Inc, Jonathan Woetzel, director del McKinsey Global Institute, Lisa Deschamps, vicepresidenta senior de Novartis Gene Therapies, Dmitry Grishin, co-fundador de Mail.ru Group, Johan Vekemans, responsable clínico mundial de AstraZeneca, Maksim Akimov, consejero delegado de Russian Post, Cyrill Gutsch, consejero delegado y fundador de Parley for the Oceans, y muchos más.

La Startup Expo tradicional del foro se celebrará de forma online. La red permitirá a los exhibidores no solo demostrar sus desarrollos tecnológicos, sino también comunicarse con los clientes potenciales, proveedores y socios en cualquier parte del mundo por medio de la página web.

La participación en el Open Innovations Forum será gratuita para todo el mundo. Los que ya hayan pagado las entradas para asistir al foro celebrado en el Skolkovo Technopark recibirán un reembolso, y los registros se transferirán de forma automática de forma online. Los expertos extranjeros y rusos se conectarán de forma remota y los moderadores de las sesiones trabajarán desde los estudios.

Si desea participar en el Open Innovations Forum, debe registrarse en la página web sita en https://openinnovations.ru .

Recursos de Internet oficial para el foro:

Página web oficial: https://openinnovations.ru/

Canal oficial del Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Canal oficial de Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Cuenta oficial de Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Canal oficial VK: https://vk.com/forinnovations

El Skolkovo Forum NPO es una sociedad hermanada de la Skolkovo Foundation, que está especializada en organizar y llevar a cabo eventos de tipo tecnológicos. La cartera del Skolkovo Forum incluye el desarrollo de programas para organizar y llevar a cabo estos eventos como Open Innovations Startup Tour, que es un proyecto de Rusia para buscar proyectos tecnológicos prospectivos, el Open Innovations Forum anual, que es una plataforma de debate única para los que son parte de los ecosistemas de innovación, y Startup Village, la conferencia de empresas que se inician con más escala de Rusia y para empresarios tecnológicos CIS.

El Open Innovations Forum, que se celebra de forma anual desde el año 2012 bajo los auspicios del gobierno de la Russian Federation, es la mayor convención y muestra en Rusia que demuestra las tendencias fundamentales y logros clave en las esferas de innovación del campo de la economía, y por ello una de las más grandes del mundo.

Related Links

https://openinnovations.ru



SOURCE Skolkovo Foundation