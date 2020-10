Les nouvelles normes d'un monde en évolution : la neuvième édition du forum Open Innovations se tiendra en ligne

MOSCOU, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La neuvième édition du forum international Open Innovations pour le développement innovateur se tiendra du 19 au 21 octobre. Il s'agit du principal événement russe dans le domaine de l'entreprenariat technologique. En 2020, le forum se tiendra en ligne en raison de la situation épidémiologique. Il sera gratuit pour tous. Vous pouvez visiter l'exposition et le programme d'affaires sur le site Web openinnovations.ru .

Le thème de l'édition 2020 du forum s'intitulera : « New Digital Normal. Are we ready for the changed world? » Les intervenants discuteront de l'impact de l'isolement social et économique pendant la pandémie sur le développement technologique dans le monde post-COVID, ainsi que de l'émergence de nouveaux scénarios et plateformes où les entreprises, les gouvernements et la société peuvent communiquer à l'échelle mondiale. Les thèmes de chaque journée du Forum portent sur les tendances et les défis modernes auxquels l'humanité est actuellement confrontée : Humancentric Society (19 octobre), Survival Economy (20 octobre) et Futuristic Technology (21 octobre).

« Du point de vue technologique et visuel, la diffusion des sessions du programme du Forum relatif aux entreprises sera plus comme une télépasserelle qu'une conférence sur Zoom avec un grand nombre de fenêtres. Il sera possible de poser des questions directement aux intervenants au cours de leurs discours dans le cadre de conversations spéciales. Le passage au format en ligne confirme une fois de plus que les normes de notre vie ont vraiment changé et que nous sommes tous déjà dans la 'nouvelle normalité numérique' », déclare Ekaterina Inozemtseva, PDG de Skolkovo Forum.

Parmi les conférenciers de marque de cette année : Meir Brand, vice-président de Google Inc., Jonathan Woetzel, directeur du McKinsey Global Institute, Lisa Deschamps, vice-présidente directrice de Novartis Gene Therapies, Dmitry Grishin, cofondateur de Mail.ru Group, Johan Vekemans, responsable clinique international d'AstraZeneca, Maksim Akimov, PDG de la Poste russe, Cyrill Gutsch, PDG et fondateur de Parley for the Oceans, et bien d'autres encore.

La traditionnelle Startup Expo du Forum se tiendra également en ligne. Le réseautage permettra non seulement aux exposants de faire la démonstration de leurs progrès technologiques, mais également de communiquer avec des clients, des fournisseurs et des partenaires potentiels du monde entier via le site Web.

La participation au forum Open Innovations sera gratuite pour tout le monde. Ceux qui ont déjà acheté des billets pour assister au forum au Technopark de Skolkovo seront remboursés. Leurs inscriptions seront transférées automatiquement en ligne. Des experts étrangers et russes se connecteront à distance, et des modérateurs de sessions travailleront à partir de studios.

Pour participer au forum Open Innovations, vous devez vous inscrire sur le site Web https://openinnovations.ru .

Ressources Internet officielles pour le Forum :

Site Web officiel : https://openinnovations.ru/

Chaîne Facebook officielle : https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Chaîne Twitter officielle : https://twitter.com/innovationsopen

Compte Instagram officiel : https://www.instagram.com/openinnovations/

Chaîne VK officielle : https://vk.com/forinnovations

L'organisation à but non lucratif Skolkovo Forum est une société sœur de la Fondation Skolkovo, qui se spécialise dans l'organisation et la réalisation d'événements technologiques. Le portefeuille de Skolkovo Forum comprend le développement des programmes, l'organisation et la tenue d'événements tels que l'Open Innovations Startup Tour, un projet entièrement russe de recherche de projets technologiques potentiels, le forum Open Innovations, qui se tient chaque année et constitue une plate-forme de discussion unique pour ceux qui font partie des écosystèmes innovants, et Startup Village, la plus grande conférence de startups en Russie et dans la CEI (Communauté des États indépendants) pour les entrepreneurs technologiques.

Le forum Open Innovations, qui a lieu chaque année depuis 2012 sous les auspices du gouvernement de la Fédération de Russie, est la plus grande convention et exposition en Russie et, en fait, l'une des plus grandes au monde. Y sont présentées les tendances fondamentales et les réalisations clés dans les sphères d'innovation de l'économie.

Related Links

https://openinnovations.ru



SOURCE Skolkovo Foundation