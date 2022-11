Las soluciones de gestión térmica y de energía eficiente de Delta, centro de atención en Electronica 2022

- Las soluciones de gestión térmica y de energía eficiente de Delta son el centro de atención en Electronica 2022

MUNICH, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Delta, un líder mundial en soluciones de gestión energética y térmica, estará en Electronica 2022, la principal feria y conferencia mundial de electrónica, para mostrar su amplia cartera de soluciones de gestión energética y térmica innovadoras y energéticamente eficientes. La oferta incluye el estante de alimentación 1U de Delta para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos, que cuenta con la nueva fuente de alimentación configurable de nitrato de galio (GaN) 80 PLUS Titanium con una eficiencia energética superior al 96%. Las innovadoras soluciones de carga inalámbrica desarrolladas por Delta, como el sistema de carga inalámbrica MOOVair para vehículos industriales de guiado automático (AGV) y la carga inalámbrica en el vehículo para dispositivos móviles, también serán aspectos destacados en la feria.

Al comentar su presencia en Electronica, Sean Tan, vicepresidente de Electrónica de Potencia de Delta Electronics para la región EMEA, dijo "Con el telón de fondo de la crisis energética y medioambiental mundial, existe una mayor concienciación sobre la necesidad de conservar la energía y utilizarla de forma más eficiente. Electronica constituye una plataforma ideal para que Delta demuestre cómo sus soluciones de eficiencia energética contribuyen a un futuro más sostenible. Nuestro equipo de expertos presentes en Electronica está deseando hablar con los clientes sobre la forma más eficaz de abordar sus retos."

Soluciones para telecomunicaciones y centros de datos

Los equipos informáticos y los centros de datos son esenciales para todas las empresas hoy en día. Para garantizar el funcionamiento estable de los centros de datos, Delta presenta un estante de alimentación 1U de alta eficiencia y fiabilidad con la última fuente de alimentación configurable 80 PLUS Titanium (GaN). La fuente de alimentación adopta un diseño de control totalmente digital con tecnología GaN para obtener una eficiencia óptima superior al 96% (más alta que el estándar 80 PLUS Titanium) y proporciona una salida máxima de 24 kW cuando se combina en un estante de alimentación.

A medida que los procesadores de servidores empresariales y las tecnologías asociadas siguen aumentando la densidad de potencia y el rendimiento, esto ha impulsado la demanda de una mejor disipación de energía y calor. La última serie E de ventiladores de alto rendimiento de Delta ofrece mejoras en todos los ámbitos en términos de eficiencia, vibración, velocidad, reducción de ruido, resonancia y seguridad. Diseñados para la próxima generación de arquitecturas de servidores y módulos de alimentación, lo que los hace muy adecuados para aplicaciones de servidores, telecomunicaciones e IoT.

Soluciones para la industria y las energías renovables

Los requisitos globales de ahorro de energía son cada vez más estrictos, y los motores de ventilador basados en CA tienen dificultades para seguir el ritmo de los nuevos sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración comercial más eficientes. Como respuesta, Delta ha desarrollado la tecnología de motores de CC sin escobillas de conmutación electrónica (EC) para uso industrial. Con inversores integrados de CA a CC y rotores magnéticos, ofrecen un importante ahorro de energía en comparación con los ventiladores de motor de CA, a la vez que mantienen la compatibilidad con la fuente de entrada de CA. Los clientes pueden esperar un ahorro de energía de hasta el 70% utilizando los ventiladores EC de Delta. Son ideales para sistemas de energía renovable y cargadores de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento/respaldo de baterías y aplicaciones de cadena de frío/frigoríficos comerciales.

Delta también presenta su sistema de carga inalámbrica MOOVair de 1 kW, una innovadora solución de carga industrial para vehículos industriales automatizados de propulsión eléctrica. Con una potencia de salida de 1.000 W, una eficiencia máxima del 93% y una transmisión de energía sin contacto a través de un espacio de hasta 20 mm, el sistema de carga inalámbrica ofrece una carga altamente eficiente para todo tipo de baterías de 24 V / 48 V mediante perfiles incorporados o control por bus CAN. El sistema se compone de un transmisor conectado a la alimentación de CA y una unidad de carga a bordo conectada a la batería.

Soluciones de carga de dispositivos móviles

Delta aprovecha su experiencia interna en el diseño de fuentes de alimentación móviles para proporcionar soluciones de carga inalámbrica y USB Type-C de alta eficiencia en el vehículo para los OEM de automoción. La función de posicionamiento libre del cargador inalámbrico de Delta permite cargar un dispositivo móvil independientemente de su posición y orientación en la almohadilla de carga. También permite la carga de dos dispositivos simultáneamente sin sobrecalentamiento gracias a los avanzados diseños de refrigeración activa y pasiva. En cuanto al cargador USB Tipo-C de alta densidad de potencia de Delta, ofrece una carga ultrarrápida de hasta 80W por puerto. La carga multipuerto se gestiona mediante la función Dynamic Power Sharing para mejorar la experiencia del usuario optimizando las duraciones de carga de todos los dispositivos conectados al mismo tiempo.

La creciente popularidad de los productos informáticos, de comunicación y de electrónica de consumo en los últimos años ha hecho que se necesiten soluciones de carga más eficientes. Dado que el USB PD se ha convertido en uno de los principales protocolos de carga, el nuevo enchufe de pared USB tipo C integrado de Delta mejorará la comodidad y la experiencia de carga con una salida de potencia máxima de 65W y una alta densidad de potencia de 13,1W/pulgada3 en sólo 81cc de volumen (155g de peso). El producto cumple con los estándares de seguridad PD 3.0, categoría de sobretensión III y IEC/UL 62368-1 para proporcionar una carga de energía altamente eficiente y fiable para varios productos electrónicos y pequeños electrodomésticos. El enchufe de pared USB tipo C puede aplicarse ampliamente a ocasiones domésticas y comerciales como oficinas, hoteles, cafés y transporte público, incluyendo aeropuertos, estaciones de tren, etc.

Electrónica de potencia para aplicaciones de electrodomésticos

Como socio a largo plazo de todas las marcas líderes en el mercado de los electrodomésticos, Delta suministra una amplia gama de soluciones electrónicas de potencia estándar y personalizadas, incluyendo placas y paneles de control, imanes de potencia, reactancias PFC, sensores RTD de platino, resistencias de detección de corriente, ventiladores de refrigeración, solenoides, etc. Gracias a su amplia capacidad técnica y a su experiencia en la fabricación a gran escala, Delta apoya a sus clientes en el desarrollo de nuevas generaciones de aparatos ecológicos con una calidad superior, un alto rendimiento y ventajas de rentabilidad para los usuarios finales.

Delta da la bienvenida a los visitantes para que exploren sus soluciones de energía, ventiladores, gestión térmica y biomédicas en el pabellón A4, stand 202 de Electronica, que se celebrará en la Messe München de Múnich, Alemania, del 15 al 18 de noviembre de 2022.

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971, es un líder mundial en fuentes de alimentación conmutadas y productos de gestión térmica con una próspera cartera de sistemas y soluciones inteligentes de ahorro de energía en los campos de la automatización industrial, la automatización de edificios, la energía de telecomunicaciones, la infraestructura de centros de datos, la carga de vehículos eléctricos, la energía renovable, el almacenamiento de energía y la visualización, para alimentar el desarrollo de la fabricación inteligente y las ciudades sostenibles. Como ciudadano corporativo de clase mundial guiado por su declaración de misión, "Proporcionar soluciones innovadoras, limpias y energéticamente eficientes para un mañana mejor", Delta aprovecha su competencia principal en la electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo de negocio integrado en la RSC para abordar cuestiones ambientales clave, como el cambio climático. Delta atiende a sus clientes a través de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación repartidas en cerca de 200 lugares en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido varios premios y reconocimientos mundiales por sus logros empresariales, sus tecnologías innovadoras y su dedicación a la RSE. Desde 2011, Delta ha figurado en el índice DJSI World de los índices Dow Jones Sustainability™ (DJSI) durante 11 años consecutivos. En 2021, Delta también fue reconocida por CDP con calificaciones de nivel de liderazgo por su contribución sustancial a los problemas de cambio climático y seguridad del agua y nombrada Líder de Compromiso de Proveedores por su continuo desarrollo de una cadena de valor sostenible.

Para obtener información detallada sobre Delta, visite: www.delta-emea.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

SOURCE Delta Electronics