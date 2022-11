Les solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur à haute efficacité énergétique de Delta au-devant de la scène au salon Electronica 2022

MUNICH, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur, participera au salon Electronica 2022, le plus grand salon de l'électronique au monde, pour y présenter sa large gamme de solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur innovantes à haute efficacité énergétique. Cette gamme comprend le système d'alimentation en étagère 1U de Delta pour les applications de télécommunication et de centre de données, qui comprend la nouvelle alimentation configurable 80 PLUS Titanium Gallium Nitrate (GaN) dont l'efficacité énergétique est supérieure à 96 %. Les solutions innovantes de recharge sans fil développées par Delta, telles que le système de recharge sans fil MOOVair pour les véhicules industriels à guidage automatique (AGV) et la recharge sans fil des appareils mobiles à bord des véhicules, occuperont également le devant de la scène au salon.

À propos de sa présence à Electronica, Sean Tan, vice-président de l'électronique de puissance de Delta Electronics pour la région EMEA, a déclaré : « Dans le contexte actuel de crise mondiale de l'énergie et de l'environnement, nous sommes de plus en plus conscients de la nécessité d'économiser l'énergie et de l'utiliser plus efficacement. Electronica constitue pour Delta une plate-forme idéale pour démontrer comment ses solutions éco-énergétiques contribuent à assurer un avenir plus durable. Notre équipe d'experts présente à Electronica se réjouit à l'idée de discuter avec les clients de la manière la plus efficace de relever leurs défis. »

Solutions pour les télécommunications et les centres de données

Les équipements informatiques et les centres de données sont aujourd'hui indispensables à toute entreprise. Pour garantir le fonctionnement stable des centres de données, Delta présente une étagère d'alimentation 1U à haute efficacité et grande fiabilité dotée du dernier système d'alimentation configurable 80 PLUS Titanium (GaN). Ce bloc d'alimentation adopte une conception de contrôle entièrement numérique basée sur la technologie GaN pour une efficacité optimale de plus de 96 % (supérieure à la norme 80 PLUS Titanium) et fournit une sortie maximale de 24 kW lorsqu'il est combiné (monté) dans une étagère d'alimentation.

En raison de l'augmentation constante de la densité de puissance et des performances des processeurs pour serveurs d'entreprise et des technologies associées, la demande pour une meilleure dissipation de l'énergie et de la chaleur s'est accrue. La dernière série E de ventilateurs haute performance offre dans l'ensemble des améliorations en termes d'efficacité, de vibrations, de vitesse, de réduction du bruit, de résonance et de sécurité. Conçus pour la prochaine génération d'architectures de serveurs et de modules d'alimentation, ils sont bien adaptés aux applications de serveurs, de télécommunication et d'IdO.

Solutions industrielles et d'énergie renouvelable

Les exigences mondiales en matière d'économie d'énergie deviennent de plus en plus strictes chaque année, et les moteurs de ventilateur à courant alternatif ont du mal à suivre le rythme des systèmes CVC et de réfrigération commerciale plus récents et plus efficaces. Face à cette situation, Delta a mis au point une technologie de moteur CC sans balais à commutation électronique (EC) pour une utilisation industrielle. Équipés de convertisseurs CA-CC intégrés et de rotors magnétiques, ils permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ventilateurs à moteur à courant alternatif, tout en restant compatibles avec la source d'entrée CA. Les clients peuvent espérer des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % en utilisant les ventilateurs à commutation électronique de Delta. Ils conviennent parfaitement aux systèmes d'énergie renouvelable et aux bornes de recharge de VE, aux systèmes de stockage et de sauvegarde par batterie, ainsi qu'aux applications de chaîne du froid et de réfrigération commerciale.

Delta présente également son système de recharge sans fil MOOVair de 1 kW, une solution de recharge industrielle innovante pour les véhicules électriques industriels automatisés. Doté d'une puissance de sortie de 1 000 W, avec une efficacité maximale de 93 % et une transmission d'énergie sans contact sur un intervalle allant jusqu'à 20 mm, le système de recharge sans fil offre une recharge très efficace pour tous les types de batteries 24 V / 48 V par profils intégrés ou contrôle bus CAN. Le système est composé d'un émetteur relié au système d'alimentation CA et d'une unité de recharge embarquée reliée à la batterie.

Solutions de recharge d'appareils mobiles

Delta s'appuie sur son expertise interne en matière de conception d'alimentations mobiles pour fournir aux équipementiers automobiles des, solutions de recharge sans fil et USB Type-C à haute efficacité. La fonction de positionnement libre du chargeur sans fil de Delta permet de charger un appareil mobile indépendamment de sa position et de son orientation sur le socle de charge. Il permet également de charger deux appareils simultanément sans surchauffe grâce aux conceptions avancées de refroidissement actif et passif. Quant au chargeur USB Type-C à haute densité de puissance de Delta, il offre une recharge ultra-rapide jusqu'à 80 W par port. La recharge multiport est gérée par la fonction Dynamic Power Sharing pour améliorer l'expérience utilisateur en optimisant les durées de recharge de tous les appareils connectés simultanément.

La popularité croissante des produits informatiques, de communication et électroniques grand public ces dernières années a fait naître le besoin de solutions de recharge plus efficaces. Le protocole USB PD étant devenu l'un des principaux protocoles de recharge, la nouvelle prise murale USB Type-C intégrée de Delta améliorera la commodité et l'expérience de recharge grâce à une puissance de sortie maximale de 65W et à une densité de puissance élevée de 13,1W/pouce3 pour un volume de 81cc seulement (poids de 155g). Le produit est conforme aux normes de sécurité PD 3.0, Catégorie de surtension III, et IEC/UL 62368-1 afin de permettre une recharge hautement efficace et fiable pour divers produits électroniques et petits appareils. La prise murale USB Type-C peut être largement utilisée à des occasions domestiques et commerciales comme les bureaux, les hôtels, les cafés et les transports publics, notamment les aéroports, les gares, etc.

Électronique de puissance pour les applications liées à l'électroménager

Partenaire à long terme de toutes les grandes marques du marché de l'électroménager, Delta propose une large gamme de solutions électroniques de puissance standard et personnalisées, notamment des cartes et panneaux de commande, des composants magnétiques de puissance, des selfs PFC, des capteurs RTD en platine, des résistances de détection de courant, des ventilateurs de refroidissement, des solénoïdes, etc. Grâce à ses capacités techniques étendues et à son expérience de la fabrication à grande échelle, Delta aide ses clients à développer de nouvelles générations d'appareils écologiques de qualité supérieure, très performants et rentables pour les utilisateurs finaux.

Delta invite les visiteurs à découvrir ses solutions d'alimentation, de ventilation, de gestion thermique et biomédicales dans le hall A4, stand 202, au salon Electronica, qui se tiendra à Messe München à Munich, en Allemagne, du15 au 18 novembre 2022.

