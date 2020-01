Las ventas de grúas torre de Zoomlion superan los 10.000 millones de yuanes en 2019

CHANGDE, China, 3 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) está celebrando un nuevo hito, pues las ventas de sus grúas torre superaron la marca de 10.000 millones de yuanes (US$ 1.430 millones) en 2019, lo cual convierte a la empresa en la primera compañía global del mercado en alcanzar esa nueva cumbre.