Vendas de guindastes da Zoomlion atingem 10 bilhões de yuans em 2019

CHANGDE, China, 3 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) comemora um novo marco, pois as vendas de seus guindastes chegaram a 10 bilhões de yuans (US$ 1,43 bilhão) em 2019, o que faz com que seja a primeira empresa global do mercado a atingir esse novo patamar.