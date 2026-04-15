La tasa de compradores primerizos en Texas continúa en un mínimo histórico

Los compradores por lo general son mayores, han adquirido viviendas anteriormente y hay más probabilidad de que paguen en efectivo, según un informe de Texas Realtors

AUSTIN, Texas, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los compradores por primera vez representaron 21% de todos los compradores de vivienda de Texas en el 2025, cerca del récord histórico de 20% registrado el año anterior, según el Informe de Compradores y Vendedores de Vivienda en Texas para el 2026, publicado el día de hoy por Texas Realtors.

Los compradores de vivienda en Texas una vez más tenían una edad media de 58 años, empatado con el récord histórico establecido en el 2024, y muy cerca del récord histórico en todo el país de 59 años. A nivel nacional, la edad media de todos los compradores ha subido de 31 años en 1981 a 59 años en el 2025.

"Los compradores primerizos no estaban en el mercado de bienes raíces durante los años de la pandemia, con sus bajas tasas hipotecarias y rápidos incrementos en el valor de la vivienda, lo cual hace sentir a algunos de estos compradores rezagados," explicó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Al mismo tiempo, los propietarios de vivienda que pudieron acumular algo de capital pueden vender sus antiguas viviendas y hacer sustanciosos pagos iniciales para adquirir nuevas viviendas."

Las ventas en efectivo alcanzaron un nuevo récord

La proporción de viviendas compradas completamente en efectivo en el 2025 fue 30%, más del doble del 14% de las viviendas compradas sin financiamiento en el 2017.

La mayoría de vendedores redujeron sus precios varias veces el año pasado

Cerca de tres cuartas partes (74%) de los vendedores redujeron sus precios de venta dos veces o más antes de efectuar la venta, un aumento de 53 puntos porcentuales comparado con el año anterior. Además, 18% adicional redujeron su precio una vez.

"En todo el país, la cantidad de tiempo que los vendedores han permanecido en sus casas antes de venderlas es un récord de 11 años; sin embargo, la oferta de vivienda ha aumentado significativamente en el pasado reciente. Las expectativas pueden ser obsoletas en ambos lados del negocio, así que por lo general hay un proceso de selección," expresó Wauhob. "En este —o cualquier— mercado, el apoyo de un agente de Texas Realtors puede hacer toda la diferencia para llevar tanto a los compradores como a los vendedores a una venta exitosa."

El nivel de satisfacción con los agentes inmobiliarios y el proceso de compraventa es muy alto

Los compradores y vendedores de vivienda en Texas reportaron una satisfacción abrumadora con el proceso de compraventa; 91% de los vendedores y 93% de los compradores expresaron su satisfacción. Además, en términos generales, ellos también calificaron muy bien a sus agentes de bienes raíces individuales. Entre los vendedores de viviendas, 87% definitivamente o probablemente usarían al mismo agente en el futuro. Las tasas fueron inclusive más altas para los compradores, ya que 90% de ellos definitivamente o probablemente usarían al mismo agente en el futuro.

Acerca del Informe de Compradores y Vendedores de Viviendas en Texas para el 2026

La información contenida en la edición 2026 del Informe de Compradores y Vendedores de Viviendas en Texas se deriva de las respuestas a la Encuesta sobre el Perfil de Compradores y Vendedores de Viviendas de la Asociación Nacional de REALTORS® (NAR, por sus siglas en inglés), que cubre las transacciones realizadas entre julio de 2024 y junio del 2025.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

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FUENTE Texas Realtors