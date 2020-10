Las ventas internacionales de viviendas aportaron $6.600 millones a la economía de Texas de 2019 a 2020

AUSTIN, Texas, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las ventas internacionales de viviendas aportaron $6.600 millones a la economía de Texas en el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, según el Texas International Homebuyers Report publicado hoy por Texas Realtors.

Texas fue el tercer estado del país con más viviendas vendidas a compradores internacionales, después de Florida y California. Texas representó el 9 % de todas las viviendas adquiridas por compradores internacionales en los Estados Unidos, con una cifra de 13.860 ventas de las 154.000 registradas en todo el país. EE. UU. experimentó una disminución del 16 % en el número de compras realizadas por extranjeros, en comparación con el último período analizado.

"Texas sigue teniendo una sólida actividad de venta internacional de inmuebles. Sea que se trate de mudanzas o de inmuebles comerciales o residenciales, los compradores extranjeros eligen Texas por nuestra resiliencia económica, la disponibilidad de puestos de trabajo, las oportunidades de inversión y el clima empresarial favorable", señaló Cindi Bulla, presidenta de Texas Realtors. "A pesar del leve descenso de compradores extranjeros en comparación con el período anterior analizado, Texas se mantuvo como uno de los principales estados para los compradores internacionales, especialmente los que provienen de Latinoamérica".

El 42 % de los compradores de propiedades en Texas provenían de Latinoamérica y el Caribe. Texas fue también un destino principal para los compradores internacionales de México y Brasil. De todos los compradores de México, el 28 % adquirió una vivienda en Texas. El estado que le sigue, California, tuvo el 14 % del total de compradores de México. Entre los compradores de Brasil, el 12 % eligió Texas, que empató con Minnesota en el segundo lugar, después de Florida, que se ubicó en el primer lugar con el 49 % de las ventas. Texas representó el 9,5 % de los nuevos inmigrantes en los Estados Unidos en 2018.

Seis áreas estadísticas metropolitanas de Texas (MSA) se ubicaron entre los destinos principales para la inmigración en el país. Dos MSA de Texas se posicionaron entre las 10 principales, siendo el área metropolitana de Houston-The Woodlands-Sugar Land el quinto mercado más popular de los EE. UU., seguido de Dallas-Fort Worth-Arlington en el puesto nueve.

Asimismo, Texas fue el tercer estado del país con más viviendas vendidas a compradores internacionales, después de Florida y California. El 8 % de las viviendas vendidas en Texas fueron adquiridas por compradores internacionales.

Desde el punto de vista comercial de las transacciones internacionales de inmuebles, Texas fue el tercer destino más popular para los compradores que operan con Realtors, según el informe 2020 Commercial Real Estate International Business Trends (Tendencias empresariales internacionales en el sector de los bienes inmuebles comerciales) de la National Association of Realtors.

Finalmente, Bulla declaró lo siguiente: "Aunque los efectos de la pandemia por COVID-19 combinados con las dificultades del catálogo residencial provocaron una desaceleración respecto de los máximos históricos registrados en 2019, seguimos confiando en una rápida recuperación. La sólida economía de nuestro estado y las atractivas oportunidades de inversión seguirán despertando el interés de los inversores internacionales en los años venideros. Texas REALTORS® trabaja arduamente para garantizarlo".

Acerca del informe Texas International Homebuyers Report

El informe Texas International Homebuyers Report se basa en datos provenientes de diversos estudios: el 2020 International Transactions in U.S. Residential Real Estate (Transacciones internacionales en el sector de los bienes inmuebles residenciales de los EE. UU.), publicado por la National Association of REALTORS®, el 2014-2018 American Community Survey, publicado por la Oficina de Censo de EE. UU., el Anuario 2018 sobre Estadísticas de Inmigración, publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, y la edición 2020 del Commercial Real Estate International Business Trends. Texas REALTORS® difunde información sobre el mercado inmobiliario de Texas todos los meses, lo que incluye estadísticas trimestrales del mercado, tendencias entre compradores y vendedores de inmuebles para vivienda, venta de residencias de lujo, venta de condominios, entre otros. Para ver el informe Texas International Homebuyers Report actual en su totalidad, visite texasrealestate.com.

Acerca de Texas REALTORS® Con más de 135.000 miembros,

Texas REALTORS® es una organización profesional que representa a todas las partes involucradas en transacciones de bienes raíces en Texas. En 2020, Texas REALTORS® celebra sus 100 años de trayectoria en Texas, caracterizados por su aporte a la defensa de los derechos de propiedad privada, el más alto grado de profesionalidad y herramientas clave para lograr el éxito de sus miembros. Para obtener más información, visite texasrealestate.com.

