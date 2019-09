Latin America's 50 Best Restaurants anuncia a Celele como el ganador del Miele One To Watch Award 2019

"Celele es uno de los restaurantes más excitantes de una región marcada por sabores exquisitos", dijo William Drew, Director de Contenido de los Latin America´s 50 Best Restaurants. "Felicitamos al equipo de Celele y le agradecemos por su contribución al conocimiento y preservación de los ingredientes únicos de la despensa del Caribe colombiano".

Rodríguez y Pinzón aceptarán el premio Miele One To Watch en nombre de Celele durante la séptima ceremonia anual de premios de los Latin America´s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el jueves 10 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El premio Miele One To Watch 2019 es el último de los tres premios anunciados antes de que se dé a conocer la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants el 10 de octubre. Esto sigue a la presentación de la chilena Carolina Bazán como la Latin America´s Best Female Chef 2019 y el peruano Pedro Miguel Schiaffino como el ganador del American Express Icon Award 2019.

El chef Rodríguez dijo: "La idea detrás de nuestro trabajo siempre fue mostrarle a la gente que la cocina caribeña colombiana va mucho más allá del arroz con coco y el pescado frito." Añade Pinzón: "Nunca esperamos ganar un premio tan prestigioso, pero nos sentimos muy honrados de recibirlo y llegar a un público más amplio con el que compartir la diversidad de esta increíble cocina".

Para explorar la biodiversidad y los ingredientes del Caribe colombiano, Rodríguez y Pinzón se embarcaron en numerosos viajes a mercados y proveedores locales, incluyendo La Guajira, donde descubrieron combinaciones poco convencionales como arroz seco con camarones y guiso de cabra. Los chefs organizaron cenas pop-up semanales para financiar los viajes, lo que condujo al desarrollo de Proyecto Caribe Lab, que hoy en día se lleva a cabo junto con el restaurante, y busca promover la biodiversidad de la región y apoyar a agricultores, familias rurales, artesanos y microproductores.

"Nos complace otorgar el premio Miele One to Watch de este año a Celele", dijo el Dr. Axel Kniehl, Director Ejecutivo de Marketing y Ventas de Miele. "La cocina contemporánea de Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón es una fuente de inspiración que traspasa las fronteras de Colombia, basada en la cultura alimenticia del territorio caribeño, marcado por una variedad de influencias. En Miele estamos comprometidos con el medio ambiente y las personas desde nuestros inicios, como también lo están Rodríguez y Pinzón. Pasar de generación en generación la diversidad culinaria es algo que ellos hacen de corazón y lo que demuestra su gran compromiso con la región".

Celele se une a la prestigiosa lista de ganadores del premio Miele One To Watch, entre ellos: Manu en Curitiba, Brasil en 2018; el restaurante del chef Felipe Bronze, Oro, en Río de Janeiro, Brasil, en 2017; Alcalde en Guadalajara, México, en 2016; I Latina en Buenos Aires, Argentina, en 2015; Ambrosía en Santiago, Chile, en 2014; y Remanso do Bosque en Belém, Brasil, en 2013.

