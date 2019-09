Latin America's 50 Best Restaurants anuncia Celele como vencedor do Miele One To Watch Award 2019

Localizado na cidade de Cartegena, o Celele é comandado por uma dupla criativa de chefs colombianos - Jaime Rodríguez e Sebastián Pinzón - que se dedicaram nos últimos anos a estudar e a redescobrir os produtos, técnicas e receitas do Caribe colombiano através do seu projecto de nome 'Proyecto Caribe Lab'. Em Dezembro de 2018, Celele nasceu de inúmeras expedições à região e hoje oferece à la carte duas experiências de cardápio de degustação inspiradas na região e da fusão das culturas espanhola e européia, africana, síria, libanesa e indígena.

"O Celele é um dos restaurantes mais interessantes de uma região marcada por sabores requintados", relata William Drew, Diretor de Conteúdo do Latin America's Best 50 Restaurants. "Congratulamos a equipe da Celele e agradecemos por sua contribuição à conscientização e preservação dos ingredientes únicos do Caribe colombiano", complementa Drew.

Rodríguez e Pinzón receberão o prêmio Miele One To Watch em nome de Celele durante a sétima cerimônia anual de entrega dos Latin America's 50 Best Restaurants awards, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, na quinta-feira, 10 de Outubro em Buenos Aires, Argentina. O Miele One To Watch Award 2019 é o último dos três prêmios anunciados antes que a lista do Latin America's 50 Best Restaurants seja revelada em 10 de Outubro. Dando continuidade à divulgação de Carolina Bazán, no Chile, como melhor chef feminina da América Latina 2019 e de Pedro Miguel Schiaffino, no Peru, como vencedor do American Express Icon Award 2019.

O chefe Rodríguez comentou: "A ideia por trás do nosso trabalho era sempre mostrar às pessoas que a culinária caribenha colombiana vai muito além do arroz de coco e peixe frito." Pinzón acrescenta: "Nunca esperávamos ganhar um prêmio tão prestigiado, mas estamos muito honrados em recebê-lo e ainda ganhar um público mais amplo para compartilhar a diversidade dessa culinária incrível."

Para explorar a biodiversidade e os ingredientes do Caribe colombiano, Rodríguez e Pinzón embarcaram em inúmeras viagens por mercados e fornecedores locais, incluindo La Guajira, onde descobriram combinações não convencionais, como arroz seco com camarão e ensopado de cabra. Os chefs organizaram jantares pop-up semanais para financiar suas viagens, o que levou ao desenvolvimento do Proyecto Caribe Lab - um projeto onde eles atuam hoje ao lado do restaurante e buscam promover a biodiversidade da região e apoiar agricultores, famílias rurais, artesãos e microprodutores.

"Nós estamos felizes em entregar o prêmio Miele One to Watch deste ano ao restaurante Celele", disse Dr. Axel Kniehl, Diretor Executivo de Vendas e Marketing da Miele. "Jaime Rodríguez e Sebastián Pinzón inspiram além das fronteiras da Colômbia com a sua culinária contemporânea, baseada na cultura da gastronomia caribenha e as suas inúmeras influências. Nós da Miele estamos comprometidos com o meio ambiente e com a sociedade desde a nossa criação, assim como Rodríguez e Pinzón. Transmitir a diversidade dessa culinária é algo que está dentro dos seus corações e mostra o enorme compromisso deles com a região."

Celele entra para uma prestigiada lista dos vencedores do Miele One To Watch Award, incluindo: Manu em Curitiba, Brasil em 2018; restaurante Oro, do chef Felipe Bronze, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2017; Alcalde em Guadalajara, México, em 2016; I Latina em Buenos Aires, Argentina, em 2015; Ambrosía em Santiago, Chile, em 2014; e Remanso do Bosque em Belém, Brasil, em 2013.

