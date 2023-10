LatinFinance a dévoilé les lauréats de ses Project & Infrastructure Finance Awards 2023

NEW YORK, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- LatinFinance a annoncé les lauréats de ses Project & Infrastructure Finance Awards 2023, récompensant les transactions et les institutions les plus impressionnantes dans un domaine crucial au progrès économique de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Les plus grands promoteurs de projets, investisseurs en infrastructures, financiers et conseillers d'Amérique latine et des Caraïbes se sont réunis à New York pour le dîner de remise des prix du Project & Infrastructure Finance 2023, qui en est à sa 10e année.

L'annonce des lauréats de cette année a été faite après la table ronde sur l'énergie, les infrastructures et la finance durable de LatinFinance, une série de discussions de haut niveau dirigées par des rédacteurs en chef entre les principaux promoteurs et développeurs de projets aux côtés d'investisseurs clés, de cabinets d'avocats et de financiers. Les discussions ont porté sur les mégatendances ayant une incidence sur le marché dans les principaux secteurs et territoires d'Amérique latine et des Caraïbes.

Les lauréats ont été désignés de façon indépendante par les rédacteurs en chef de LatinFinance dans le cadre d'un vaste processus d'évaluation qui a nécessité l'examen d'un nombre record de candidatures cette année.

La liste complète des lauréats peut être consultée ici https://latinfinance.com/2023-project-infrastructure-awards/ et dans l'édition du quatrième trimestre 2023 du magazine LatinFinance.

Pour en savoir plus sur le processus de sélection ainsi que sur les transactions et institutions lauréates, consultez https://latinfinance.com/2023-project-infrastructure-finance-awards/

Opérations et institutions lauréates

Cliquez sur une transaction ou une institution lauréate pour en savoir plus :

Obligation de l'année : Innergex

Financement d'infrastructures numériques de l'année : Financement de l'acquisition d'ODATA par Aligned Data Centers

Conseiller financier de l'année : Astris Finance

Financement d'infrastructures de l'année — Financement d'aéroports et de l'Amérique latine de l'année : Financement de l'extension de l'aéroport de Lima

Financement d'infrastructures de l'année — Financement des Andes et routier de l'année : Financement de la voie rapide à péage Vía 40 Express 4G

Financement d'infrastructures de l'année — Ligne du 6 du métro de São Paulo au Brésil

Financement d'infrastructures de l'année — Caraïbes — Financement du secteur pétrolier et gazier de l'année : Financement du FPSO One Guyana

Financement d'infrastructures de l'année — Mexique Financement de la ligne 1 du métro de Mexico

Financement d'infrastructures de l'année — Amérique centrale : Financement de Liberty Costa Rica

Financement d'infrastructures de l'année : Cône Sud : Financement de l'acquisition de WOM par PTI

Banque d'infrastructure de l'année — Andes : BBVA

Banque d'infrastructure de l'année — Amérique latine : Santander

Banque d'infrastructure de l'année — Brésil : Itaú BBA

Banque d'infrastructure de l'année — Caraïbes : Banreservas

Banque d'infrastructure de l'année — Mexique : Banque Scotia

Banque d'infrastructure de l'année — Cône Sud : SMBC

Cabinet d'avocats spécialisé dans les infrastructures de l'année — Brésil : Mattos Filho

Cabinet d'avocats spécialisé dans les infrastructures de l'année — Amérique latine : White & Case

Cabinet d'avocats spécialisé dans les infrastructures de l'année — Amérique centrale : BLP

Cabinet d'avocats spécialisé dans les infrastructures de l'année — Mexique : Galicia

Cabinet d'avocats spécialisé dans les infrastructures de l'année — Cône Sud : Milbank

Cabinet d'avocats de l'année — Andes : Clifford Chance

Prêt de l'année : Aguas Horizonte

Financement en monnaie locale de l'année : Ecovias do Araguaia Financement minier de l'année : Financement du gisement d'or de Tocantinzinho

Financement portuaire de l'année : Financement du port de Chancay

Financement de l'énergie de l'année : Financement de la centrale GNA II

Promoteur de projet de l'année : Global Infrastructure Partners

Financement des énergies renouvelables de l'année : Financement des énergies renouvelables de Mendubim

Financement d'infrastructures sociales de l'année : Financement des flottes de bus électriques d'Usme et de Fontibón

Banque d'infrastructure durable de l'année : Banque Scotia

Financement d'infrastructures durables de l'année : BRK Ambiental

Cabinet d'avocats spécialisé en infrastructure durable de l'année : Machado Meyer

Financement de l'eau et de l'assainissement de l'année : Agua de Puebla

Soumettez vos candidatures pour les Deals of the Year Awards 2024. Le portail des candidatures est ouvert jusqu'au 15 octobre 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://latinfinance.com/awards/

Inscrivez-vous pour être avisé lorsque les candidatures pour les Project & Infrastructure Finance Awards, les Bank of the Year Awards et les Deals of the Year Awards 2024 seront ouvertes sur www.latinfinance.com/awardalerts.

À propos de LatinFinance

LatinFinance est la principale plateforme mondiale fournissant des renseignements sur les marchés financiers et les économies de l'Amérique latine et des Caraïbes.

S'appuyant sur 35 ans d'excellence éditoriale, ses publications en langue anglaise fournissent des renseignements de grande valeur à un lectorat international d'entreprises, de gouvernements, de financiers et d'investisseurs, tandis que ses événements rassemblent ces communautés autour de forums de networking de niveau supérieur axés sur la dynamique de ces marchés, par région et par secteur.

Contact pour les médias : [email protected]

Liens connexes

https://www.latinfinance.com

SOURCE LatinFinance