LatinFinance revelou os vencedores de seus Prêmios de Financiamento de Projetos e Infraestrutura de 2023

NOVA IORQUE, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anunciou os vencedores de seus Prêmios de Finanças de Projetos e Infraestrutura de 2023, reconhecendo as transações e instituições mais impressionantes em uma área crucial para o progresso econômico da América Latina e do Caribe.

Principais patrocinadores de projetos, investidores em infraestrutura, financiadores e consultores da América Latina e do Caribe se reuniram em Nova Iorque para o Jantar de Premiação de Finanças de Projetos e Infraestrutura de 2023, agora em seu 10.º ano.

O anúncio dos vencedores deste ano seguiu o LatinFinance Energy, Infrastructure & Sustainable Finance Roundtable de 2023, uma série de discussões de alto nível lideradas editorialmente entre os principais patrocinadores e desenvolvedores de projetos, juntamente com investidores-chave, escritórios de advocacia e financiadores. As discussões se concentraram nas mega-tendências que impactam o mercado em jurisdições e setores-chave na América Latina e no Caribe.

Os vencedores são determinados independentemente pelos editores da LatinFinance em um extenso processo de julgamento que envolveu a avaliação de um número recorde de inscrições este ano.

A lista completa dos vencedores pode ser encontrada aqui https://latinfinance.com/2023-project-infrastructure-awards/ e na edição do 4º trimestre de 2023 da revista LatinFinance.

Para mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedoras, acesse https://latinfinance.com/2023-project-infrastructure-finance-awards/.

Transações e instituições vencedoras

Título do Ano: Innertex

Financiamento Digital de infraestrutura do ano: Centro de Dados Alinhados

ODATA Aquisição de dados do ano:Consultor Financeiro do Ano: /Astris Finance

Financiamento de Infraestrutura do Ano — América Latina e infraestrutura do ano — América Latina e Financiamento de Aeroporto Financiamento do Ano: Expansão do Aeroporto de Lima

Financiamento de Infraestrutura do Ano — Andes e Financiamento de Estradas do Ano: Rodovia Vía 40 Express 4G

Financiamento de Infraestrutura do Ano — Brasil São Paulo Metro Linha 6

Financiamento de Infraestrutura do Ano — Caribe — Financiamento de Petróleo e Gás do Ano: FPSO One Guyana

Financiamento de Infraestrutura do Ano — México: Linha 1 do Metrô da Cidade do México

Financiamento de Infraestrutura do Ano — América Central: Costa Rica Liberty

Financiamento de Infraestrutura do Ano — Cone Sul:Aquisição da PTI WOM

Banco de Infraestrutura do Ano — Andes: BBVA

Banco de Infraestrutura do Ano — América Latina: Santander

Banco de Infraestrutura do Ano — Brasil: Itaú BBA

Banco de Infraestrutura do Ano — Caribe: Banreservas:

Banco de Infraestrutura do Ano — México:Scotiabank

Banco de Infraestrutura do Ano — Cone Sul:SMBC

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — Brasil: Mattos Filho

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — América Latina: White & Case

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — América Central:BLP

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — México: Galicia

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — Cone Sul:Milbank

Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano — Andes:Clifford Chance

Empréstimo do Ano:Aguas Horizonte

Financiamento em Moeda Local do Ano: Ecovias do Araguaia

Financiamento de Mineração do Ano: Mina de Ouro Tocantinzinho

Financiamento Portuário do Ano:Porto de Chancay

Financiamento de Energia do Ano:GNA II

Patrocinador de Projetos do Ano: Global Infrastructure Partners

Financiamento de Energia Renovável do Ano: Mendubim Renewables

Financiamento de Infraestrutura Social do Ano: Frotas de Ônibus Elétricos de Usme & Fontibón

Banco de Infraestrutura Sustentável do Ano:Scotiabank

Financiamento de Infraestrutura Sustentável do Ano:BRK Ambiental

Escritório de Advocacia de Infraestrutura Sustentável do Ano:Machado Meyer

Financiamento de Água / Saneamento do Ano: Agua de Puebla

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a principal plataforma global que fornece informações sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.

Com base em 35 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês fornecem informações de alto valor para um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos reúnem essas comunidades para fóruns de networking de alto nível focados nas dinâmicas desses mercados, por geografia e setor.

Contato para a imprensa: [email protected]

