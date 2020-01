LatinFinance anuncia los ganadores de los "Deals of the Year Awards 2019"

NUEVA YORK, 29 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- LatinFinance anuncia a los ganadores de los premios "Deals of the Year 2019", el reconocimiento de LatinFinance a las transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el Caribe. Los premios se entregarán el miércoles por la noche durante la cena que organiza LatinFinance anualmente "Deals of the Year Awards Dinner" en Gotham Hall en Nueva York.

Los ganadores son seleccionados por los editores de LatinFinance, teniendo en cuenta las dimensiones, la complejidad, los elementos innovadores, la importancia del mercado y la ejecución de cada transacción.

Transacciones e instituciones ganadoras

Emisor Soberano del año: Chile

Emisor Corporativo del año: América Móvil

Bono Soberano del año: Perú

Vínculo cuasisoberano del año: Pemex

Bono corporativo de alto grado del año: Grupo Bimbo

Bono corporativo de alto rendimiento del año: YPF

Gestión de Responsabilidad Soberana del año: México

Gestión de Responsabilidad Corporativa del año: Petrobras

Oferta pública inicial del año: Cencosud Shopping

Seguimiento de acciones del año: MercadoLibre

Acuerdo de Capital Privado del año: Actis: Atlantic Energias Renovaveis a CGN

Oferta de capital de riesgo del año: Inversión de Softbank en Rappi

Acuerdo transfronterizo de fusiones y adquisiciones del año: ENGIE compra Petrobras TAG

Oferta nacional de fusiones y adquisiciones del año: Suzano compra Fibria

Préstamo Sindicado del año: Pemex

Innovación financiera del año: Fibra Uno

Oferta de reestructuración del año: Aeropuerto de la Ciudad de México

Oferta en moneda local del año: Perú

Financiamiento Estructurado del año: Línea 2 del Metro de Lima

Despacho de abogados del año: Argentina Tanoira Cassagne Abogados

Despacho de abogados del año: Brasil Mattos Filho

Despacho de abogados del año: México Ritch Mueller

Despacho de abogados del año: Andes Garrigues

Despacho de abogados del año: LatAm Simpson Thacher & Bartlett

Casa de Bonos del año: Citi

Casa de fusiones y adquisiciones del año: Bank of America Merrill Lynch

Casa de renta variable del año: JPMorgan

Casa de préstamos del año: HSBC

Nominaciones a los premios 2020

Sobre LatinFinance

LatinFinance es la plataforma global líder que proporciona información única sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe.

Con 30 años de excelencia editorial, sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional conformado por altos ejecutivos de corporaciones, oficiales de gobierno e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a estas comunidades en foros centrados en la dinámica de esos mercados.

