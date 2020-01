NOVA YORK, 29 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anuncia os vencedores dos prêmios Negócios do Ano 2019, o principal reconhecimento para as transações e instituições que se destacaram nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe. Os prêmios serão entregues na noite de quarta-feira durante o jantar Negócios do Ano da LatinFinance, no Gotham Hall, em Nova York.

Os premiados são selecionados pelos editores da LatinFinance, levando em consideração o tamanho, a complexidade, os elementos inovadores, o significado para o mercado e a execução de cada transação.

Transações e instituições vencedoras

Emissor Soberano do Ano Chile

Emissor Corporativo do Ano América Móvil

Títulos Soberanos do Ano Peru

Título Quase-Soberano do Ano Pemex

Título Corporativo de Alto Grau do Ano Grupo Bimbo

Título Corporativo de Alto Rendimento do Ano YPF

Gestão de Responsabilidade Soberana do Ano México

Gestão de Responsabilidade Corporativa do Ano Petrobras

Oferta Pública Inicial do Ano Cencosud Shopping

Oferta Subsequente do Ano MercadoLibre

Negócio de Participações Privadas do Ano Actis: Atlantic Energias Renovaveis para CGN

Negócio de Capital de Risco do Ano Softbank investe na Rappi

Negócio Transnacional de Fusão e Aquisição do Ano ENGIE compra Petrobras TAG

Negócio Doméstico de Fusão e Aquisição do Ano Suzano compra Fibria

Empréstimo Sindicalizado do Ano Pemex

Inovação Financeira do Ano Fibra Uno

Reestruturação do Ano Oferta de compra do Aeroporto da Cidade do México

Negócio em Moeda Local do Ano Peru

Financiamento Estruturado do Ano Linha 2 do Metrô de Lima

Escritório de Advocacia do Ano: Argentina Tanoira Cassagne Abogados

Escritório de Advocacia do Ano: Brasil Mattos Filho

Escritório de Advocacia do Ano: México Ritch Mueller

Escritório de Advocacia do Ano: Andes Garrigues

Escritório de Advocacia do Ano: LatAm Simpson Thacher e Bartlett

Instituição de Títulos do Ano Citi

Instituição em Fusão e Aquisição do Ano Bank of America Merrill Lynch

Instituição de Ações do Ano JPMorgan

Instituição de Empréstimos do Ano HSBC

Indicações ao prêmio 2020

