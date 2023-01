LatinFinance revela os vencedores da premiação de 2022 do " Deals of the Year Awards" (Prêmio de Negócios do Ano)

A LatinFinance anunciou os vencedores do seu prêmio "Deals of the Year Awards" de 2022.

NOVA YORK, 28 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O prêmio Deals of the Year (Negócios do Ano) da LatinFinance é o reconhecimento de transações e instituições de destaque nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe. Os prêmios deste ano baseiam-se nos resultados publicados durante o período de elegibilidade de1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Os vencedores foram determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um exaustivo processo de seleção.

A lista completa dos vencedores pode ser vista em um suplemento editorial do Deals of The Year da revista LatinFinance publicada na próxima semana. Os vencedores foram reconhecidos na LatinFinance's Capital Markets Dinner em 26 de janeiro de 2022, em Nova Iorque.

Transações e instituições ganhadoras

Emissor Soberano do Ano: República do Chile

Emissor Corporativo do Ano: América Móvil

Mutuário Sustentável do Ano: Cemex

Título Soberano do Ano: Título+Exchange de $5,8 bilhões da UMS

Título Quase-Soberano do Ano: Título Sustentável de $1,75 bilhões da CFE

Título Corporativo High-Grade do Ano: Título de "Viagem" de $1 bilhão da Sitios da América Móvil

Título Corporativo de Alto Rendimento do Ano: $1,2 bilhões em Títulos Vinculados à Sustentabilidade da Braskem Idesa

Acordo Subnacional do Ano: Título de ESG de $145 milhões da Edomex

Gestão Soberana de Passivos do Ano: Oferta de Dual-Tranche de $3,56 bilhões da República Dominicana

Gestão Quase-Soberana de Passivos do Ano: Oferta de Câmbio e Licitação de $1 bilhão da Pemex

Gestão de passivos corporativos do ano: Gestão de passivos de $1,3 bilhões da Vale.

IPO do ano: IPO de $2,6 bilhões da Nubank.

Ofertas subsequentes do ano: Oferta subsequente de $6,89 bilhões da Eletrobras.

Acordo de capital privado do ano: Aquisição da Stonepeak das operações latino-americanas da Lumen.

Dívida soberana ligada a metas ESG do Ano: Título inaugural de $2,2 bilhões da República do Chile vinculado à sustentabilidade

Acordo corporativo de ESG do ano: CBC The Central America Bottling Corporation $1,1 bilhões SLB e Exchange

MA internacional do ano: A aquisição de novas participações no mercado da Cencosud

MA doméstico do ano Fusão da Hapvida e GNDI

Empréstimo sindicado do ano: empréstimo vinculado à sustentabilidade de US $3 bilhões da Cemex

Inovação em Financiamento do Ano: financiamento rodoviário de $906 milhões da Rumichaca Pasto com pedágios 4G

Reestruturação soberana do ano: Belize Blue Bonds For Ocean Conservation

Reestruturação Corporativa do ano: reestruturação de $1,1 bilhões da Avianca

Acordo de FI do Ano: emissão de $500 milhões da BCI Chile

Acordo soberano em moeda Local do ano: $1 bilhão em títulos sustentáveis locais da UMS

Acordo corporativo com moeda local: Título de financiamento de energias renováveis da Equatorial Energia

Finanças estruturadas do ano: Financiamento de $3 bilhões para atualizações de refinarias da Pemex

Escritório de Advocacia do Ano - América Latina: Cleary Gottlieb

Escritório de Advocacia de Finanças Sustentáveis do Ano: Shearman Sterling

Escritório de Advocacia do Ano - México: Ritch Mueller

Escritório de Advocacia do Ano - Brasil: Mattos Filho

Escritório de Advocacia do Ano - Andes: Milbank

Instituição de títulos do ano: J.P. Morgan

Instituição de MA do ano: Bank of America

Instituição de Capital do Ano: Morgan Stanley

Instituição de Empréstimos do Ano: J.P. Morgan

Banco de Investimento do Ano América Latina: Bank of America

