Lattice élargit son réseau mondial de partenaires avec des ajouts stratégiques en Europe

Lattice, qui continue d'accroître sa présence en Europe, s'associe aux principaux fournisseurs de services professionnels et de technologies de gestion du personnel et des ressources humaines, dont Humaans et Personio

LONDRES, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plateforme de gestion des ressources humaines pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, a annoncé aujourd'hui l'ajout de plus de 100 nouveaux partenaires à son réseau. Parmi ces nouveaux partenaires, plus d'une trentaine sont situés en Europe, où l'accent mis sur la stratégie du personnel devrait croître continuellement au cours des prochaines années.

Les nouveaux partenaires de Lattice en Europe comprennent notamment Humaans, Personio, CharlieHR, The People Collective, There Be Giants, Talent Tactics, Equitas, Deel et Oyster.

« Dans un environnement de travail transformé en profondeur, les entreprises cherchent à mieux comprendre comment soutenir et faire évoluer leurs employés », a déclaré Hugues Vincent, responsable des partenariats produits chez Personio. « C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à une entreprise établie comme Lattice. L'outil de gestion de la performance, de l'engagement et du développement de Lattice améliore la solution RH tout-en-un de Personio et aide davantage les petites et moyennes entreprises en Europe à accroître leurs activités. »

« Nous sommes heureux de continuer à bâtir un solide réseau de partenaires en Europe », a déclaré Lester Lee, directeur mondial des partenariats chez Lattice. « La combinaison de la grande expertise du domaine de nos partenaires, de la plateforme de la stratégie du personnel de Lattice et de l'écosystème des ressources aidera les organisations dans de nombreux secteurs partout en Europe à mieux investir dans leurs employés. »

« Lattice est le partenaire idéal pour Humaans, et nous nous réjouissons à l'idée de bâtir plus ensemble. Humaans fournit la base de l'infrastructure permettant aux entreprises de mettre à l'échelle et d'automatiser leur technologie de gestion des ressources humaines et du personnel. Par ailleurs, nous aimons voir nos clients adopter Lattice pour mettre en place une stratégie axée sur les personnes », a déclaré Giovanni Luperti, PDG de Humaans.

En septembre de cette année, Lattice a annoncé son expansion en Europe, en mettant l'accent sur la région avec l'ouverture d'un nouveau siège social à Londres. La société prévoit d'embaucher 50 à 70 membres qui devraient rejoindre l'équipe locale dans toutes les fonctions de commercialisation et de support, y compris plusieurs postes de direction, au cours de l'année prochaine.

Lattice est la plateforme de gestion des ressources humaines qui permet aux responsables de développer des équipes engagées et hautement performantes. En combinant la gestion continue des performances, l'engagement, le développement et la formation des employés dans une seule et même solution, les équipes de gestion des ressources humaines et du personnel bénéficient d'analyses puissantes en temps réel qui débouchent sur des informations exploitables transformant les responsables en leaders, les employés en personnes très performantes et les entreprises en meilleurs lieux de travail. Basée à San Francisco, Lattice compte plus de 3 550 clients, dont Reddit, Monzo et Tide, et a été classée dans la liste Inc. 500 Fastest Growing Private Companies deux années de suite. Pour en savoir plus sur Lattice, consultez : www.lattice.com.

