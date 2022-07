Lattice kündigt neues Vergütungsmanagement-Produkt an, das Transparenz in Gehaltsentscheidungen bringt

Das neue Angebot wird die Vergütungsaktivitäten innerhalb einer sicheren Plattform rationalisieren und Leistungs- und andere Mitarbeiterdaten einbeziehen, um klarer definierte, gerechte und leistungsbezogene Vergütungsstrategien zu ermöglichen.

LONDON, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, der führende Anbieter von Software für den Mitarbeitererfolg, die Führungskräfte in die Lage versetzt, engagierte und leistungsstarke Teams aufzubauen und eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu fördern, gab heute die Einführung von Lattice Compensation bekannt, einem neuen Produktangebot, das Leistung und Vergütung miteinander verbindet, um das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter zu fördern. Lattice Compensation wird die Vergütungsaktivitäten innerhalb eines sicheren, zentralisierten Hubs rationalisieren, der die Leistungsdaten der Mitarbeiter nahtlos einbezieht und so den Mitarbeitern mehr Klarheit und Transparenz bei den Vergütungsentscheidungen verschafft und den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, gerechtere Entscheidungen zu treffen.

„Wenn es um Talentmanagement und Mitarbeiterbindung geht, war die Vergütung schon immer ein wichtiger Teil des Gesamtbildes", sagt Cara Brennan Allamano, Chief People Officer bei Lattice. „Wir bei Lattice wollen unsere Kunden dabei unterstützen, mitarbeiterzentrierte, ganzheitliche Personalstrategien zu entwickeln - und Lattice Compensation ist eine natürliche Weiterentwicklung dieser Mission, die ein neues Maß an Effizienz, Klarheit und Einfachheit in einen historisch komplexen, fehleranfälligen und arbeitsintensiven Prozess für HR-Teams bringt."

Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren - u. a. eine Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt, die zunehmende Verteilung der Arbeitskräfte und die steigende Inflation - führt zu veränderten Erwartungen der Arbeitnehmer an die Transparenz der Vergütung, während sich die Unternehmen weiterhin auf eine effektive Verwaltung der Mitarbeitervergütung konzentrieren. Um in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen dynamische Vergütungsstrategien umsetzen, die es ihnen ermöglichen, flexibel zu sein und Leistungsträger zu belohnen, und die gleichzeitig Kontrollen und Leitlinien enthalten, die sicherstellen, dass die Vergütungspraktiken gerecht, klar und datengestützt sind.

Lattice Compensation hilft Personalteams, manuelle Prozesse und komplizierte Tabellenkalkulationen der Vergangenheit angehören zu lassen. Durch die Rationalisierung der Einrichtung und des Starts von Vergütungszyklen und die Schaffung nachvollziehbarer Arbeitsabläufe, die nahtlos auf Leistungsdaten zurückgreifen, werden Vergütungsentscheidungen gerechter und datengestützter als je zuvor. Darüber hinaus können Organisationen, Teams und Führungskräfte Vergütungsrichtlinien anhand von Leistungsbewertungen, Vergütungskennzahlen und mehr festlegen und so für mehr Klarheit und Konsistenz im gesamten Unternehmen sorgen.

„Unser bisheriger Vergütungsprozess war größtenteils manuell und arbeitsintensiv, mit sensiblen Informationen, die über mehrere Plattformen und Tabellenkalkulationen verteilt waren", so Bill Haig, Vice President of Operations bei GoodUnited. „Lattice Compensation bot eine erstklassige Lösung, die alle unsere Prozesse an einem Ort konsolidierte und die Leistungsdaten der Mitarbeiter einbezog, um eine Struktur zu schaffen, die mehr Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Vergütungszyklen ermöglicht."

Indem Lattice Compensation Daten zu den Gehaltsstufen im Unternehmen, zu den Teambudgets und mehr in einem intuitiven Tool zusammenfasst, bietet es Managern und Teamleitern die Informationen, die sie benötigen, um Gehaltsentscheidungen transparent zu treffen und zu kommunizieren, was für Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt immer wichtiger wird.

Lattice Compensation arbeitet innerhalb der Lattice-Plattform und ist so konzipiert, dass es relevante Daten direkt abruft, klare Verbindungen zwischen Mitarbeiterleistung und Vergütung herstellt und einen ganzheitlichen Ansatz für die Personalstrategie ermöglicht.

„Lattice Compensation als Teil des Gesamtprodukts der Lattice-Tools verbindet wirklich alles miteinander", sagt Dan Smolkin, Head of People Operations bei Aurora Solar. „Wenn wir über den Werdegang eines Mitarbeiters im Unternehmen sprechen, ist die Möglichkeit, die Vergütung als weiteren Teil des Produkts einzubinden, wirklich hilfreich, um alles zu verdeutlichen."

Erfahren Sie mehr über das neue Compensation-Produkt von Lattice und nehmen Sie am Early-Access-Programm hier teil. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Vergütungsstrategie weiterentwickeln können klicken Sie hier oder schauen Sie in der Lattice-Bibliothek nach.

Informationen zu Lattice:

Lattice ist die People Success Platform, die alle Tools, Arbeitsabläufe und Daten zusammenführt, die Führungskräften in Unternehmen dabei helfen, engagierte, leistungsstarke Mitarbeiter und eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Zielsetzung, Mitarbeiterengagement, Vergütungsmanagement, Karriereentwicklung und Personalanalyse in einer einzigen Lösung unterstützt Lattice HR-, Personal- und Betriebsteams bei der Entwicklung von Erkenntnissen, die zu einer beneidenswerten Unternehmenskultur führen und effektive Geschäftsergebnisse fördern. Lattice wurde zwei Jahre in Folge in die Inc. 500 Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgenommen und von 99 % seiner Mitarbeiter als „Great Place to Work" zertifiziert. Lattice betreut mehr als 4.450 Kunden weltweit, darunter Slack, Monzo und Tide. Weitere Informationen über Lattice finden Sie unter: www.lattice.com.

