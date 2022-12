Lattice renforce l'efficacité des pratiques de rémunération et la transparence des salaires pour les entreprises grâce à son partenariat avec Mercer

La solution de comparaison des rémunérations de Lattice alimentée par Mercer (Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer) donne aux entreprises la possibilité d'accéder à des données internationales sélectionnées en fonction de leurs paramètres spécifiques

LONDRES, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, principal fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines qui permettent aux dirigeants d'entreprise de constituer des équipes engagées et performantes et de promouvoir des cultures de réussite, a annoncé aujourd'hui que les données de référence sur la rémunération de Mercer sont désormais disponibles via le nouveau produit de rémunération de Lattice. Mercer est l'un des leaders mondiaux du conseil les plus fiables dans la redéfinition du monde du travail, le remodelage de la retraite et des résultats d'investissement, et le déblocage de la santé et du bien-être réels.

En juillet, Lattice a lancé Lattice Compensation, un nouveau produit visant à relier les performances et la rémunération afin de mettre en place une stratégie plus efficace et une plus grande transparence autour des décisions salariales qui peuvent avoir un impact critique sur la gestion et la rétention des talents. Ce partenariat avec Mercer est une évolution naturelle, car il apporte de nouveaux niveaux d'efficacité, de clarté et de facilité à un processus jusqu'ici complexe, sujet aux erreurs et exigeant en main-d'œuvre pour les équipes des RH.

Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer offre aux entreprises de toutes tailles la possibilité de puiser dans des données internationales sélectionnées en fonction de leurs paramètres spécifiques, notamment la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la situation géographique et les intitulés de postes spécifiques, afin de prendre des décisions éclairées et équitables en matière de rémunération. Les données de Mercer sont intégrées directement dans le produit Lattice Compensation, fournissant aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour élaborer et appliquer une politique salariale plus intelligente, le tout en un même produit. Les données de comparaison de Mercer sont incluses sans frais supplémentaires pour les clients actuels de Lattice Compensation.

Plusieurs facteurs, notamment une évolution du marché du travail, des effectifs de plus en plus répartis, une inflation croissante et des changements législatifs, entraînent une modification importante des attentes des employés en matière de transparence de la rémunération : une étude menée par Lattice a révélé que 65 % des employés souhaitent une plus grande transparence de la part de leur entreprise en ce qui concerne les pratiques de rémunération, et plus de la moitié d'entre eux ont déclaré que les entreprises devraient divulguer le montant de la rémunération de chaque membre de leur personnel. Pour demeurer concurrentielles tout en évoluant dans un contexte économique incertain, les entreprises devront mettre en œuvre des stratégies de rémunération dynamiques qui leur permettent d'être souples et de récompenser les employés les plus performants, tout en prévoyant des vérifications, des conseils et des comparaisons qui garantissent que les pratiques de rémunération sont équitables, claires et axées sur les données.

« L'offre de talents évolue rapidement et les responsables des RH doivent faire preuve de souplesse pour attirer et retenir les meilleurs talents, a déclaré Dave Carhart, VP of Lattice's Advisory Services. Une stratégie de rémunération efficace est un moteur essentiel de la rétention et de l'engagement des employés, et les tendances autour du travail distribué et de la transparence des salaires, parallèlement aux évolutions du marché, ne font qu'ajouter de la complexité à un processus déjà difficile. Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer permet aux entreprises de toutes tailles d'obtenir des informations fondées sur des données pour élaborer des stratégies de rémunération axées sur les employés. »

« Dans l'environnement dynamique actuel des talents, les entreprises doivent avoir accès à des données de référence récentes, bien sourcées et fiables pour guider la planification et les politiques de rémunération, a ajouté Michael Anderson, responsable du produit Workforce Analytics, Global Career, chez Mercer. Une rémunération correcte est essentielle pour attirer les meilleurs talents et retenir les employés actuels. Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer peut permettre aux entreprises d'accéder à des données de référence fiables au moment, à l'endroit et de la manière dont elles en ont besoin pour prendre des décisions de rémunération fondées sur des données. »

