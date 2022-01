Lattice verdreifacht seine Bewertung auf 3 Milliarden Dollar und bringt 175 Millionen Dollar in einer Serie-F-Finanzierungsrunde auf

Nachdem Lattice im Jahr 2021 den Status eines Einhorns erreicht hat, wächst das Unternehmen weiterhin mit Rekordraten, da die Personalstrategie für Unternehmen, die in der neuen Arbeitswelt erfolgreich sein wollen, weiterhin oberste Priorität hat.

LONDON, 19. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute eine neue Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar bekannt, nachdem eine Finanzierungsrunde von 175 Millionen US-Dollar von Thrive Capital, Elad Gil, Tiger Global und Dragoneer abgeschlossen wurde.

Jack Altman, CEO und Mitbegründer von Lattice, sagte, dass sich Lattice weniger als 10 Monate nach dem Abschluss einer Serie-E-Runde im März 2021 dazu entschlossen hat, zusätzliches Kapital aufzunehmen, um das schnelle Wachstum des Unternehmens in verschiedenen Branchen und Regionen weiter voranzutreiben und sein Produktangebot zu erweitern.

„Diese neue Finanzierung ist ein Vertrauensbeweis für die Überzeugung von Lattice, dass die Welt bereit ist für eine neue Generation von Personalmanagementprodukten, die die Interessen der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen", so Altman. „Die Arbeitnehmer haben mehr Wahlmöglichkeiten als je zuvor, und sie nutzen diese, um Arbeitsplätze zu wählen, die ihren Erwartungen an Wachstum und Erfüllung entsprechen. Unternehmen, die sich dies zu eigen machen und ihre Personalsysteme so aufbauen, dass der Erfolg ihrer Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, werden in der neuen Arbeitswelt erfolgreich sein."

An der neuen Finanzierungsrunde beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Founders Fund, HighSage Ventures, Shasta Ventures, Fuel Capital, Khosla Ventures sowie mehrere neue Angel-Investoren. Mit der neuen Investition erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Lattice auf über 330 Millionen US-Dollar.

Die Bedeutung der Personalstrategie ist in den Mittelpunkt gerückt, da die Arbeitswelt die Bedeutung des Mitarbeiters immer mehr in den Vordergrund rückt, indem ihr Wachstum, ihre Entwicklung und ihr ganzheitliches Wohlbefinden immer wichtiger werden. Dieser Trend, der durch die Pandemie noch beschleunigt wurde, bedeutet eine Verschiebung der Methoden, wie Organisationen ihre Mitarbeiter unterstützen und befähigen.

„In den letzten Jahren sind einige allgemeine Trends zusammengekommen - die Zunahme der Telearbeit, die Entwicklung der Rolle der Personalabteilung -, die den HR-Markt angekurbelt haben", so Elad Gil, Unternehmer und Investor. „Der Ansatz von Lattice, eine breite Palette von miteinander verknüpften Angeboten zu schaffen, hat Anklang gefunden und zu einem wirklich spannenden Wachstum geführt."

Die Personalstrategie ist nicht mehr nur eine Angelegenheit der Personalabteilungen - die Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Spitzentalenten muss eine unternehmensweite Aufgabe sein, um die Unternehmensziele besser zu erreichen. Da immer mehr Unternehmen zu hybriden und dezentralen Arbeitsmodellen übergehen, wird auch der Aufbau einer starken Unternehmenskultur immer komplexer.

Informationen zu Lattice

Lattice ist die Personalmanagement-Plattform, die es Führungskräften ermöglicht, engagierte und leistungsstarke Teams zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Mitarbeiterengagement, Entwicklung und Wachstum in einer Lösung erhalten HR- und Personalteams leistungsstarke Echtzeit-Analysen, die zu umsetzbaren Erkenntnissen führen und Manager zu Führungskräften, Mitarbeiter zu Leistungsträgern und Unternehmen zu den besten Arbeitsplätzen machen. Lattice mit Hauptsitz in San Francisco betreut über 3.700 Kunden, darunter Slack, Monzo und Tide. Weitere Informationen über Lattice finden Sie hier: www.lattice.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745587/lattice_logo_full_color__33_Logo.jpg

SOURCE Lattice