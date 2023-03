LAURA PAUSINI REGRESA A LOS ESCENARIOS DE ESTADOS UNIDOS EN SU NUEVA GIRA MUNDIAL 'LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024'

La pre-venta del club de fans desde el jueves, 30 de marzo del 2023 a partir de las 10am (hora local)

Boletería general, desde el viernes, 31 de marzo a partir de las 10am (hora local)

Para información sobre la venta de entradas visite: www.friendsandpartners.it

https://www.friendsandpartners.it/in-tour/laura-pausini-world-tour-2023-2024

MIAMI, 30 de marzo, 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 'Laura Pausini World Tour 2023/2024' llevará a Laura Pausini a las principales ciudades del país como Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago, New York y Orlando. Lo anterior, tras el éxito de #LAURA30, la increíble maratón musical realizada en febrero con tres presentaciones en directo en un lapso de 24 horas en tres ciudades del mundo: Harlem's World-Famous Apollo Theater de Nueva York, The Music Station de Madrid y Teatro Carcano de Milán, con el que celebró sus 30 años de carrera. La empresa de mercadeo y entretenimiento Loud And Live será la encargada de su nueva gira en USA, que marcará el regreso a la cantante italiana a un extenso tour en casi una década.

Laura Pausini World Tour 2023/2024

"No he estado de gira desde 2019". - dice Laura Pausini. "Es lo que más he extrañado estos años. Y cuando Paolo, a partir de hoy mi esposo, y yo pensábamos en nuestra luna de miel, sólo con mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta de que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario. ¡La nueva gira mundial será nuestra propia luna de miel!".

Para continuar con estos anuncios, Laura Pausini nominada a premios Oscar de la academia a 'Mejor Canción' estrenó su más reciente sencillo "Un Buen Inicio" / "Un Buon Inizio", editado en formato de vinilo y que tendrá por el lado B, el tema" Frente a Nosotros" / "Davanti a noi", una canción escrita por Laura Pausini, Paolo Carta y Niccolò Agliardi, que fue la banda sonora de su reciente boda.

Sobre Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

