L'autunno-inverno 2018 di THOMAS SABO celebra una nuova visione del gioiello e di come indossarlo

Per ciascuna categoria, il brand internazionale di gioielli e orologi lancia a livello mondiale dei look abilmente reinterpretati in chiave moderna e un ventaglio finora inedito di proposte mix and match. Collane a maglie, anelli e medaglioni vintage realizzati a mano, da accostare in infinite combinazioni, si fanno largo per rivoluzionare il classico set di gioielli. Ispirati ai corpi celesti, i motivi di tendenza come la luna e le stelle completano le collezioni e invitano a sognare. Dal sapore mistico della serie Kingdom Dreams al temperamento deciso di Rebel at heart fino alla nuova collezione Generation Charm Club, ora i confini si sfumano e si confondono.

"I nostri clienti possono esprimere, già solo attraverso la combinazione di vari gioielli, innumerevoli sfaccettature del gusto contemporaneo. I giochi cromatici, le forme, i diversi look come pure le ispirazioni culturali e storiche dei nostri gioielli sono un invito a creare il proprio mix di stili", dice la direttrice creativa Susanne Kölbli.

Questo nuovo mix, in cui si fondono tendenze, heritage del brand e massimi livelli di qualità nella lavorazione dell'argento sterling 925, si può scoprire a partire dal luglio 2018 in tutti i negozi selezionati e nello store online http://www.thomassabo.com .

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.860 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 490 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

