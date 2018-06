THOMAS SABO présente sa nouvelle vision du port de bijoux pour l’automne/hiver 2018

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708175/THOMAS_SABO_AW18.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708174/THOMAS_SABO_Chains.jpg )



La marque internationale de bijoux et de montres lance à l'échelle mondiale des modèles réinterprétés et résolument modernes, toutes catégories confondues, avec des possibilités sans précédent d'assumer le mix and match : tout un éventail de créations faites main fait son apparition avec des chaînes à maillons, des bagues et des médaillons vintage qui, combinés tous azimuts, réenchantent la parure de bijoux classique. Des motifs tendance inspirés de l'astrologie, comme la lune ou les étoiles, s'ajoutent aux collections et invitent à la rêverie. Generation Charm Club, charme mystique de la série Kingdom of Dreams ou esthétique affirmée Rebel at heart… les genres s'entremêlent et la distinction s'estompe.

« Rien qu'en combinant leurs bijoux, les clients peuvent exprimer les mille et une facettes de l'esprit du temps. Chacun est invité à oser le dépareillé pour créer son propre look à partir de nos codes de couleur, de nos formes, de nos styles ou inspirations culturelles et historiques », explique la directrice de création Susanne Kölbli.

Ce nouveau mix où fusionnent les tendances, l'héritage de la marque et des créations haut de gamme en argent sterling 925, sera proposé à partir de juillet 2018 dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.



Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

+49(0)9123-97150

press@thomassabo.com

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial



SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG