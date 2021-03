LCM Partners ganha dois prêmios da Private Debt Investor 2020

LONDRES, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A LCM Partners tem o orgulho de anunciar que ganhou dois prêmios na premiação da Private Debt Investor (Investidor em Títulos da Dívida Privada) em 2020: Investidora do Ano em Dívidas Europeias em Dificuldades e Arrecadação Global de Fundos do Ano.

A Private Debt Investor é a publicação de registro de dívidas privadas, que rastreia as instituições, fundos e transações que moldam os mercados de crédito privado do mundo. Seus prêmios anuais estão agora em seu oitavo ano, e os vencedores são selecionados com base nos votos recebidos dos leitores da publicação, incluindo participantes do setor de dívidas privadas e a comunidade de investidores institucionais.

Essa é a quinta vitória da LCM na categoria Dívidas Europeias em Dificuldades do Ano, tendo sido bem-sucedida anteriormente em 2015, 2016, 2018 e 2019. A principal estratégia da LCM é adquirir empréstimos produtivos, reescalonados e improdutivos de consumidores e de PMEs, e esses prêmios são o reconhecimento da posição da empresa na vanguarda da classe de ativos há mais de 22 anos.

Em 2020, a LCM arrecadou fundos tanto para sua principal estratégia quanto para sua estratégia de empréstimo direto de financiamento especializado recentemente lançada. O prêmio Arrecadação Global de Fundos do Ano reconhece as conquistas da empresa na arrecadação de capital de investidores institucionais norte-americanos, europeus e asiáticos, incluindo muitos dos 300 maiores fundos de pensão do mundo.

Paul Burdell, CEO da LCM Partners, disse:

"Estamos verdadeiramente honrados com o apoio que recebemos de nossos Limited Partners nos últimos 12 meses e satisfeitos por ter ganho esses dois prêmios da Private Debt Investor. Agora, devemos fazer o nosso melhor para recompensar sua fé em nós.

"O setor bancário está passando por mudanças sem precedentes devido à baixa taxa de juros e à legislação regulatória implementada desde a crise financeira mundial. À medida que os esquemas governamentais de apoio à renda forem retirados globalmente em 2021, a necessidade de balanços mais eficientes se tornará cada vez mais aguda, e esperamos que isso promova oportunidades em larga escala no mercado europeu de empréstimos de consumidores e PMEs. Graças ao apoio de nossos Limited Partners, esperamos ver anos extremamente produtivos daqui em diante."

LCM Partners

Paul D Burdell

Tel.: +44 203 457 5050

[email protected]

LCM Partners

James Hogan

Tel.: +44 203 457 5050

[email protected]

Notas aos editores:



A LCM é uma gestora europeia líder de ativos de alternativas sediada em Londres, especializada em carteiras de crédito de empréstimos integrais de consumidores e PMEs. Oferecendo conhecimentos incomparáveis em investimento e gestão de carteiras de crédito, a LCM tem aproximadamente 5,1 bilhões de euros de capital esgotado e/ou comprometido e investiu em mais de 2.500 carteiras de crédito produtivo, reescalonado e improdutivo.

Para mais informações, acesse o site da LCM: www.lcmpartners.eu.

FONTE LCM Partners

Related Links

http://www.lcmpartners.eu



SOURCE LCM Partners