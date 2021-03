LCM Partners obtiene dos premios Private Debt Investor 2020

LONDRES, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- LCM Partners se enorgullece en anunciar que ganó dos premios Private Debt Investor para 2020: el European Distressed Debt Investor of the Year y el Global Fundraising of the Year.

Private Debt Investor es la publicación de referencia de la deuda privada, la cual hace seguimiento a instituciones, fondos y transacciones que definen los mercados crediticios privados del mundo. Este premio anual está en su octava edición, y selecciona ganadores con base en los votos de los lectores de la publicación, incluidos participantes de la industria de la deuda privada y la comunidad de inversores institucionales.

Esta es la quinta vez que LCM gana en la categoría European Distressed Debt, después de haberlo hecho también en 2015, 2016, 2018 y 2019. La estrategia insignia de LCM adquiere préstamos al día, refinanciados y morosos de consumidores y PYMES, y estos premios son un reconocimiento a la posición de la firma a la vanguardia de esta categoría de activos durante más de 22 años.

En 2020, LCM estaba recaudando fondos tanto para su estrategia insignia como para su estrategia de préstamos directos de financiación especializada lanzada recientemente. El premio Global Fundraising of the Year reconoce los logros de la firma en recaudación de capital de inversionistas institucionales de Norteamérica, Europa y Asia, incluidos muchos de los 300 fondos de pensiones más grandes del mundo.

Paul Burdell, director ejecutivo de LCM Partners, comentó:

"Nos sentimos verdaderamente honrados por el apoyo que hemos recibido de nuestros socios limitados durante los últimos 12 meses, y nos complace haber ganado estos dos premios Private Debt Investor. Ahora debemos hacer todo lo posible por recompensar su fe.

El sector bancario está experimentando cambios sin precedentes debido al entorno de bajas tasas de interés y a la legislación regulatoria implementada desde la crisis financiera global. A medida que los esquemas gubernamentales de apoyo a los ingresos se vayan retirando a nivel mundial durante el 2021, la necesidad de una mayor eficiencia en el balance general solo se agudizará, y esperamos que esto impulse oportunidades a gran escala en el mercado de préstamos de consumidores y PYMES de Europa. Gracias al apoyo de nuestros socios limitados, estamos a la expectativa de lo que debería ser un futuro extremadamente productivo en pocos años".

LCM Partners

Paul D Burdell

T: +44 203 457 5050

[email protected]

LCM Partners

James Hogan

T: +44 203 457 5050

[email protected]

Notas para los editores:



LCM es uno de los principales administradores de activos alternativos europeos con sede en Londres, que se especializa en portafolios de crédito integrales para consumidores y PYMES. Al ofrecer una experiencia inigualable en la inversión y gestión de carteras de crédito, LCM tiene aproximadamente EUR 5.100 millones de capital suscrito y/o comprometido y ha invertido en más de 2.500 portafolios de préstamos al día, refinanciados y morosos.

Para obtener más información, por favor, visite el sitio web de LCM en www.lcmpartners.eu.

FUENTE LCM Partners

Related Links

https://lcmpartners.eu



SOURCE LCM Partners