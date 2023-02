Le bombardier sans pilote, encensé par les gradés de l'armée lors d'un exercice de tir réel au Moyen-Orient, va être présenté au salon IDEX 2023

ZHUHAI, Chine, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Les drones tactiques sont de plus en plus employés sur le champ de bataille et deviennent une arme de catégorie tactique courante en raison de leur grande efficacité, de leur stabilité et de leur rentabilité. Les bombardiers sans pilote peuvent réduire les pertes militaires de façon considérables et être rapidement déployés sur la ligne de front d'un champ de bataille afin de permettre aux obus de mortier d'atteindre le niveau de précision des missiles guidés et de frapper efficacement les cibles ennemies. Cette fois-ci, un pays du Moyen-Orient a invité LOONGUAV à participer à des essais de tir réel, qui ont fait l'objet d'une grande attention de la part de la hiérarchie militaire et des pays voisins.

La fonction principale du bombardier sans pilote est de larguer des bombes qui frappent avec une grande précision. Lors de cet exercice, le LOONG 3 transportait des obus de mortier ; il a volé vers une cible prédéfinie située à 10 km, largué automatiquement des bombes à l'altitude désignée (300 m) et frappé la cible avec précision avant de revenir. Grâce à la stabilité de sa capacité de vol et à la précision de son logiciel de contrôle, le LOONG 3 peut réaliser des missions de largage de bombes de haute précision dans un rayon de 70 km et transporter deux obus de mortier de 81 mm ou quatre obus de mortier de 60 mm pour frapper sa cible.

Une fois la mission de bombardement terminée, le commandant de l'armée a ordonné au LOONG 3 de réaliser une mission de reconnaissance discrète à haute altitude, l'avion est monté à 1 500 m d'altitude et s'est envolé vers la zone cible située à 12 km pour la mission de reconnaissance, grâce aux capsules embarquées, il est passé en mode IR pour scruter le désert en profondeur, il a trouvé la trajectoire du véhicule cible en moins d'une minute, il a utilisé la caméra à zoom 360x pour identifier et suivre la cible et il a employé la télémétrie laser pour mesurer avec précision l'emplacement du véhicule cible, transmettant rapidement au centre de commande des informations de localisation en temps réel.

L'essai de tir réel auquel le LOONG 3 a participé a été unanimement salué par le commandant de l'armée et les hauts gradés, illustrant non seulement l'excellente capacité de production de matériel de LOONGUAV, mais aussi sa compréhension parfaite des besoins du champ de bataille, en tant que véritable expert des drones tactiques permettant à ce type de produits tactiques de répondre aux besoins de l'armée.

LoongUAV conçoit, développe, fabrique et commercialise des drones tactiques professionnels. Capables d'exécuter des tâches de combat intelligentes, précises et diversifiées dans un environnement de champ de bataille à haut risque.

LOONGUAV est en ce moment au salon IDEX 2023 ! Venez les rencontrer au stand 11-A04 de l'ADNEC, à Abu Dhabi, du 20 au 24 février 2023.

