Podczas IDEX 2023 zaprezentowany zostanie bezzałogowy bombowiec, który spotkał się z aprobatą wysokich rangą oficerów wojskowych po przeprowadzonych na Bliskim Wschodzie ćwiczeniach z żywą amunicją

ZHUHAI, Chiny, 22 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Taktyczne bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są na polu bitwy, stając się sztandarowym produktem w kategorii broni taktycznej dzięki wysokiej wydajności, stabilności i korzystnemu stosunkowi jakości do ceny. Bezzałogowe bombowce mogą znacznie ograniczyć liczbę ofiar wśród żołnierzy. Cechuje je szybkość osiągnięcia gotowości operacyjnej na linii frontu, co umożliwia osiągnięcie efektu kierowanego pocisku rakietowego i przeprowadzenie skutecznego ataku na cele wroga. Tym razem firma LOONGUAV została zaproszona do udziału w ćwiczeniach z ostrą amunicją na terenie Bliskiego Wschodu. Ćwiczenia wzbudziły duże zainteresowanie wśród wysokich rangą oficerów wojskowych i państw sąsiadujących.

Głównym zadaniem bezzałogowego bombowca jest zrzucanie pocisków z zachowaniem wysokiej precyzji. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń LOONG 3 uzbrojony został w pociski moździerzowe i wysłany do celu oddalonego o 10 km, na który miał zrzucić pociski z określonej wysokości (300 m) i z zachowaniem odpowiedniej precyzji, a następnie wrócić do bazy. Dzięki odpowiedniej stabilizacji lotu i precyzyjnej kontroli oprogramowania model LOONG 3 sprawdzi się w wymagających dużej precyzji misjach bombowych przeprowadzanych w promieniu do 70 km od bazy. Na każdą misję bezzałogowy bombowiec może zabrać do dwóch pocisków moździerzowych 81 mm i do czterech pocisków moździerzowych 60 mm.

Po zakończeniu misji zrzucenia pocisków dowódca armii wydał rozkaz przeprowadzenia próby cichego rekonesansu na małej wysokości. Dron wzniósł się na wysokość 1500 m i poleciał do celu oddalonego o 12 km na misję rozpoznawczą. Po dotarciu na docelowy obszar, przełączył się na tryb podczerwieni, w którym przeskanował teren pustyni, ustalając trajektorię będącego celem pojazdu, który poruszał się w odległości 1 minuty. Za pomocą kamery z 360-krotnym przybliżeniem statek namierzył i śledził cel, dokonując laserowego pomiaru jego odległości, aby dokładnie określić pozycję. Pozyskiwane w ten sposób dokładne współrzędne maszyna szybko przekazywała w czasie rzeczywistym do centrum dowodzenia.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach z ostrą amunicją zarówno dowódca armii, jak i wszyscy wysocy rangą oficerowie wypowiadali się z aprobatą o dronie LOONG 3, co nie tylko potwierdza, że firma LOONGUAV potrafi produkować doskonały sprzęt, ale również pokazuje, że w pełni rozumie ona potrzeby pola walki. Firma LOONGUAV to ekspert w dziedzinie taktycznych bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych dla armii.

Firma LOONGUAV zajmuje się konstruowaniem, produkcją i sprzedażą taktycznych dronów do specjalistycznych zastosowań, które sprawdzą się w różnorodnych zadaniach wymagających inteligentnej i precyzyjnej pracy maszyny w pełnym zagrożeń środowisku pola walki. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.loonguav.com albo przez kontakt mailowy pod adresem [email protected]. Więcej informacji znajduje się tutaj .

Firma LOONGUAV bierze udział w rozpoczynających się właśnie targach IDEX 2023! Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska (11-A04) w centrum wystawienniczym ADNEC w Abu Dhabi w dniach 20-24 lutego 2023 r.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2005761/image_5025910_36954768.jpg

SOURCE LoongUAV