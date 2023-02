Na veľtrhu IDEX 2023 sa predstaví bezpilotný bombardér, ktorý ocenili vojenskí predstavitelia počas cvičenia s ostrou streľbou na Blízkom východe

ČU-CHAJ, Čína, 22. februára 2023 /PRNewswire/ -- Taktické bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) sa čoraz častejšie používajú na bojisku a stávajú sa hlavným výrobkom v kategórii taktických zbraní vďaka svojej vysokej účinnosti a stabilite a nákladovej efektívnosti. Bezpilotné bombardéry môžu výrazne znížiť straty na životoch vojakov a môžu byť rýchlo nasadené v prvej línii bojiska, aby mínometné granáty dosiahli účinok riadených striel a účinne zasiahli nepriateľské ciele. Tentoraz krajina Blízkeho východu pozvala spoločnosť LOONGUAV, aby sa zúčastnila na testovaní ostrej streľby na cieľ, ktoré sa stretlo s veľkou pozornosťou vojenských zástupcov a susedných krajín.

Hlavnou funkciou bezpilotného bombardéra je zhadzovanie bômb s vysokou presnosťou zásahu. Pri tomto cvičení bomabrdér LOONG 3 niesol mínometné bomby a letel na vopred určený cieľ vzdialený 10 km, pričom automaticky zhodil bomby v určenej výške (300 m), presne zasiahol cieľ a vrátil sa. Vďaka svojej stabilnej letovej spôsobilosti a presnému programovému riadeniu môže LOONG 3 vykonávať vysoko presné misie s bombami v okruhu až 70 km a na zásah cieľa môže niesť dve 81 mm alebo štyri 60 mm mínometné strely.

Po ukončení bombardovacej misie veliteľ armády nariadil lietadlu LOONG 3 vykonať tichý výškový prieskum, lietadlo vystúpilo do výšky 1500 m a letelo do cieľovej oblasti vzdialenej 12 km na prieskum, prostredníctvom modulov na palube sa preplo do infračerveného režimu na snímanie hĺbky púšte, do 1 minúty našlo trajektóriu cieľového vozidla, použilo kameru s 360-násobným priblížením na zameranie a sledovanie cieľa a použilo laserový diaľkomer na presné meranie polohy cieľového vozidla, čím poskytlo veliteľskému centru rýchle informácie o polohe cieľa v reálnom čase.

Cieľová skúška s ostrou streľbou, na ktorej sa LOONG 3 zúčastnil, získala jednohlasnú pochvalu od armádneho veliteľa a najvyšších predstaviteľov, čo nielenže odráža vynikajúcu schopnosť spoločnosti LOONGUAV vyrábať hardvér, ale tiež dokazuje, že spoločnosť LOONGUAV ako odborník na taktické UAV plne chápe potreby bojiska a vyrába také taktické výrobky, ktoré spĺňajú potreby armády.

LoongUAV navrhuje, vyvíja, vyrába a predáva profesionálne taktické drony. Produkty schopné vykonávať inteligentné, presné a diverzifikované bojové úlohy v bojovom prostredí.

